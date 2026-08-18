Σπάρτη: 38χρονος έβαζε βενζίνη και έφευγε δίχως να πληρώσει

Παραμονή του Δεκαπενταύγουστου πήγε σε βενζινάδικο επί της επαρχιακής οδού Σπάρτη – Γερακίου και ανεφοδίασε το αυτοκίνητο του με καύσιμα αξίας 30 ευρώ. Στη συνέχεια είπε στον υπάλληλο του βενζινάδικου πως έχει την τραπεζική κάρτα μέσα στο όχημά του, ζήτησε παράλληλα να ελέγξει για αέρα τα ελαστικά του και αντί να πληρώσει, έβαλε εμπρός στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα!

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία και την επόμενη ημέρα το μεσημέρι αστυνομικοί της ΟΠΔΙ Λακωνίας τον εντόπισαν στη Μαγούλα Σπάρτης και τον συνέλαβαν στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Μάλιστα όπως προέκυψε από την προανάκριση ο 38χρονος είχε προχωρήσει σε νέα παρόμοια απάτη σε βενζινάδικο της Σπάρτης πριν από περίπου δύο μήνες, έχοντας βάλει τότε καύσιμα αξίας 50 ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Κ.Ηλ.