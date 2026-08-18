Η NASA ανακοίνωσε περίπατο στο διάστημα για δύο αστροναύτες

Περίπατο στο διάστημα για δυο αστροναύτες ανακοίνωσε τη Δευτέρα η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA στο πλαίσιο μια επιδιόρθωσης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η «διαστημική βόλτα» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, στις 3.35 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Οι δυο αστροναύτες είναι ο Αμερικανός Άνιλ Μένον, γιατρός - εντατικολόγος, και η Γαλλίδα Σοφί Αντενό που ανήκει στην ESA (Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία), μηχανικός/πιλότος δοκιμών της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

«Αύριο, δύο αστροναύτες θα βγουν για βόλτα στο διάστημα! Ξεκινώντας περίπου στις 8:35 π.μ. ET (1235 UTC), οι αστροναύτες @Astro_Anil και @Soph_Astro θα βγουν έξω από τον @Space_Station για να αντικαταστήσουν μια κεραία επικοινωνιών» αναφέρει χαρακτηριστικά η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Πηγή: sport-fm.gr