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Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026 11:10

Σε εξέλιξη οι παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις

Γράφτηκε από την

Σε εξέλιξη οι παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Καλαμάτας στις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης, με στόχο τη συντήρηση και βελτίωση των υποδομών τους (αγωνιστικοί και περιβάλλοντες χώροι, κερκίδες, αποδυτήρια κ.ά.), εν όψει και της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συνεργεία -μεταξύ άλλων- εργάζονται σύμφωνα με τον Δήμο Καλαμάτας καθημερινά στο Κλειστό Γυμναστήριο της Παραλίας αλλά και στο Κλειστό Γυμναστήριο στην «Τέντα».

 

Κατηγορία Δήμοι
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