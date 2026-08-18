Σε εξέλιξη οι παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Καλαμάτας στις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης, με στόχο τη συντήρηση και βελτίωση των υποδομών τους (αγωνιστικοί και περιβάλλοντες χώροι, κερκίδες, αποδυτήρια κ.ά.), εν όψει και της νέας αγωνιστικής περιόδου.