Στέφανος Κασσελάκης από Καλαμάτα: “Η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές είναι οριστική απόφαση”

“Η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές είναι οριστική απόφαση”, δήλωσε ο πρόεδρος του “Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο” Στέφανος Κασσελάκης κι εξέφρασε την πίστη του στο φιλελεύθερο προοδευτικό κέντρο, σε συνέντευξη Τύπου στα νέα γραφεία του κόμματος στην Καλαμάτα (Φαρών 139), το μεσημέρι του Σαββάτου.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι για το καλό της Δημοκρατίας το κόμμα του “πρέπει να έχει εκπροσώπηση στη Βουλή”.

Ο κ. Κασσελάκης βρέθηκε στην Καλαμάτα για τα εγκαίνια των νέων γραφείων του κόμματος, που έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου.

Αναλυτικά, στη συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος των “Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο” δήλωσε ότι θέλει να εκφράσει τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, “που θέλουν να μπορούν να εργαστούν, να καινοτομήσουν, να παράγουν χωρίς να έχουν ανάγκη διευκόλυνσης και χάρης από πολιτικούς, σε μια χώρα με νόμους και κανόνες”.

Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι “θα μπορέσουμε να κάνουμε κι έργο” και ανέφερε αυτάρεσκα πως “με τίμησε ο ελληνικός λαός ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις ευρωεκλογές του 2024” και πως με αυτόν αντίπαλο η Ν.Δ. από το 41% πήγε στο 28%.

Ο κ. Κασσελάκης εκτίμησε ότι “το τι είναι καινούργιο και παλιό, θα το κρίνει ο λαός. Τα περιτυλίγματα δεν κάνουν το καινούργιο” και υποστήριξε πως δεν πιστεύει “σε καλλιστεία πολιτικών αρχηγών, αλλά σε ιδέες”.

Ακόμα, τάχθηκε κατά της τοξικότητας και του λαϊκισμού και υπέρ των ξεκάθαρων κι εφαρμόσιμων λύσεων εφαρμόσιμες. Ανέφερε πως πιο φτωχές χώρες μας ξεπερνάνε, έστειλε “το μήνυμα να έχουμε μια φιλελεύθερη, προοδευτική, ορθολογική πολιτική. Να επικεντρωθούμε σε θεσμούς και οικονομία για να ζήσουμε καλύτερα”.

Δήλωσε ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι μόνο για 2 – 3 επιχειρηματίες, ζήτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε υγεία, παιδεία, ασφάλεια, υποδομές και θεσμούς, τάχθηκε κατά του κομματικού κράτους και των εργατοπατέρων συνδικαλιστών.

Ο κ. Κασσελάκης πρότεινε “αποκέντρωση με αγροτουρισμό, αγροδιατροφικό τομέα, συγκοινωνίες, υγεία, παιδεία” και “να αυξηθούν οι μισθοί με έναν τρόπο βασισμένο στην ελεύθερη οικονομία”.

Μίλησε για “το σύστημα που πήγε απέναντι σε μένα” και προέτρεψε “να μην το βάλουμε κάτω μαζί, να σηκώσουμε ανάστημα. Να γίνετε Δημοκράτισσες και Δημοκράτες, να βάλουμε ένα υγιές διαμάντι στη Βουλή, ένα κόμμα γειωμένο στην κοινωνία, που θα φέρνουμε λύσεις”.

Σε ερώτηση για τις αρνητικές δημοσκοπήσεις, εκτίμησε ότι “το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές. Αγωνιζόμαστε όχι για την εξουσία, αλλά για ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Πιστεύω στο έργο που μπορούμε να κάνουμε”.

Ζήτησε “να εκπροσωπηθεί, να εκφραστεί ο κόσμος που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα” και προέτρεψε τον κόσμο “αν θέλετε μια αλλαγή, ψηφίστε κάτι άλλο και δεν είναι τα κόμματα που μας έφεραν ως εδώ. Να επαναφέρουμε τον ρομαντισμό στην πολιτική. Η πολιτική δεν είναι μόνο σαπίλα, βόλεμα, να πάρει και να κλέψει”.

Τέλος, παρατήρησε ότι “τα γραφεία των Δημοκρατών είναι ανοιχτά για όλους τους δημοκράτες πολίτες” και κάλεσε τον κόσμο να πάει “στα γραφεία και να καταθέσει προτάσεις που φέρνουν ευημερία για τους πολλούς”.