Οι Ελληνες συνταξιούχοι αφημένοι στη μοίρα τους

Γυρίζουν την πλάτη στους συνταξιούχους το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Υπουργείο Οικονομικών.

Η κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες συνταξιούχοι είναι πολύ δύσκολη και ασφυκτική.

Συντάξεις πείνας που δεν επαρκούν για τις βασικές τους ανάγκες, ανεξέλεγκτη ακρίβεια σε όλα τα καταναλωτικά είδη, αυξημένο κόστος φαρμάκων, φορολογικές επιβαρύνσεις και σοβαρές ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Οι συνταξιούχοι μας είναι αφημένοι στη μοίρα τους και αυτό είναι απαράδεκτο αφού όλη τους τη ζωή προσέφεραν τόσο στην ελληνική οικογένεια όσο και στην πατρίδα μας.

Η Κυβέρνηση επιλέγει να αγνοεί ακόμη και τα στοιχειώδη αιτήματα των ανθρώπων αυτών που εργάστηκαν μια ζωή και σήμερα βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Το ΠΑΣΟΚ είναι σε επικοινωνία με τους συνταξιούχους κάθε κλάδου και αφουγκράζεται τα μεγάλα προβλήματα και τις ανησυχίες τους.

Καλούμε τα αρμόδια Υπουργεία να εγκαταλείψουν τη στάση αδιαφορίας και να λύσουν άμεσα τα προβλήματα των Ελλήνων συνταξιούχων.

Οι συνταξιούχοι δεν ζητούν προνόμια αλλά αξιοπρέπεια, κοινωνική προστασία και σεβασμό.