ΚΚΕ για αποζημίωση στο Καλαμάτα – Μεθώνη

Αναφέρει πως “αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση το γεγονός, ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Υποδομών, αποφάσισε να αποζημιώσει, με επιπλέον 79,3 εκατομμύρια ευρώ την ανάδοχο εταιρεία που κατασκευάζει τον αυτοκινητόδρομο Καλαμάτα – Ριζόμυλος - Πύλος – Μεθώνη” και προσθέτει: “Στα περιβόητα και πολυδιαφημισμένα έργα σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ), μεγαλοεργολάβοι και κατασκευαστικοί όμιλοι, μπουκώνουν με κρατικό χρήμα, έχοντας εγγυημένα κέρδη. Το λεγόμενο «επιχειρηματικό» ρίσκο και οποιαδήποτε καθυστέρηση ή ζημία, τα αναλαμβάνει το κράτος, με χρήματα που πληρώνει ο λαός. Αποδεικνύεται ότι «λεφτόδεντρα» υπάρχουν για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τα κέρδη τους, την ίδια ώρα που για τις ανάγκες του λαού υπάρχει μόνο κοστολόγιο, κόφτες και «δημοσιονομικοί κίνδυνοι».

Είναι χαρακτηριστικό πως στα αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών, για εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, που να εξασφαλίζουν τα έξοδα παραγωγής και ένα αξιοπρεπές εισόδημα, η μόνιμη απάντηση - καραμέλα των κυβερνήσεων είναι πως «αυτά δεν γίνονται, γιατί δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στην αγορά και στον ανταγωνισμό», ενώ στα αιτήματα για αποζημιώσεις λόγω καταστροφών στην παραγωγή, η μόνιμη απάντηση είναι πως «αποζημιώνουμε τόσο όσο επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια»”.

Καταλήγοντας, η ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ εκτιμά: “Η επιλεκτική γενναιοδωρία του κράτους και των κυβερνήσεων, έχει ταξικό πρόσημο. Εγγυήσεις εξασφάλισης από το «επιχειρηματικό ρίσκο» για τους μεγαλοεπιχειρηματίες από τη μία, με το σταγονόμετρο το χρήμα για τις λαϊκές ανάγκες από την άλλη. Αυτή είναι η πολιτική πυξίδα της κυβέρνησης και όλων των επίδοξων διαχειριστών αυτής της μιζέριας. Για το λαό υπάρχει άλλος δρόμος. Με το ΚΚΕ, στον αγώνα για τις δικές του ανάγκες, σε σύγκρουση με το σύστημα των κερδών”.