Σύσκεψη στελεχών Νέας Αριστεράς στην Τρίπολη

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των οργανώσεων στη σύσκεψη “τέθηκαν θέματα που αφορούν: 1. Την κατάσταση στην Αριστερά σήμερα. 2. Τα ζητήματα ανισοτήτων στην Ελληνική κοινωνία και η συνεχής φτωχοποίηση που υπερβαίνει πλέον τα δύο τρίτα της κοινωνίας. 3. Τα αδιέξοδα της παγκόσμιας οικονομίας και την επιλογή του συστήματος να επιλυθούν μέσω των εξοπλισμών και κατ' επέκταση του πολέμου. 4. Την κλιματική αλλαγή, τα αποτελέσματα και τις συνεχώς

επιδεινούμενες επιπτώσεις της. 5. Την ανάγκη για αλλαγή και κυβέρνησης και πολιτικής στην χώρα μας, αλλά και πολιτικού προσανατολισμού στην Ευρώπη και παγκόσμια. Ο νεοφιλελευθερισμός και η ακροδεξιά δεν αποτελούν λύση, απεναντίας επιδεινώνουν τα προβλήματα και τα αδιέξοδα”.

Αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι “σε όλα τα παραπάνω η απάντηση είναι Αριστερά. Παρά τις διασπάσεις, τα προβλήματα και την πολιτική και ηθική διολίσθηση, τμημάτων της Αριστεράς, υπάρχουν, ακόμα ζωντανοί πυρήνες που μπορούν να αποτελέσουν φωτεινά παραδείγματα επαναπροσανατολισμού και ανασυγκρότησης των δυνάμεων της. Τέτοια είναι η νίκη της αριστεράς στην καρδιά του καπιταλισμού στο δήμο της Νέας Υόρκης ή της αριστεράς στην Γερμανία. Στην Ελλάδα, καρδιά αυτής της αριστεράς υπήρξε η Ανανεωτική Ριζοσπαστική Αριστερά. Η Νέα Αριστερά δεν είναι ένα θραύσμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η συνέχεια αυτού του ίδιου του πυρήνα του. Είναι το ρεύμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς που πιστεύει ότι μέσω του δημοκρατικού δρόμου μπορούμε να κατακτήσουμε μια σοσιαλιστική κοινωνία με ελευθερία και δημοκρατία”.

Ακόμα, οι οργανώσεις της Νέας Αριστεράς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εκτιμούν ότι “για να απεμπλακεί η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να ασκηθεί προοδευτική πολιτική με όραμα τον σοσιαλισμό, χρειάζεται να ανατραπεί ο επικρατών συσχετισμός δυνάμεων στην αυτοδιοίκηση, που σήμερα είναι 70% υπέρ της δεξιάς. Χρειάζεται να ανατραπεί η σημερινή ηγεσία της ΓΣΕΕ του Παναγόπουλου, χρειάζεται να διαμορφωθεί ένα ρωμαλέο κίνημα κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης. Χρειάζεται να δυναμώσουν τα κινήματα για το περιβάλλον, την υγεία, την παιδεία. Χρειάζεται η κοινωνία να έρθει στο προσκήνιο”.

Καλούν “τους σκεπτόμενους και ενεργούς πολίτες αυτής της χώρας που ενστερνίζονται τς ίδιες ιδέες να συνδιαμορφώσουμε όρους και προϋποθέσεις για αυτή τη δύσκολη πορεία. Η ανασυγκρότηση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην κοινωνία και η εκπροσώπηση της στη Βουλή θα αποτελέσει την αρχή για μια νέα νικηφόρα πορεία της όλης Αριστεράς”.

Τέλος, ενημερώνουν ότι “συνοπτικά κατατέθηκαν προτάσεις για την ανάκτηση δημόσιων χώρων από τις τοπικές κοινωνίες (στρατόπεδα), για την προστασία των παραλιών, για το νερό και την προστασία του, προβλήματα άρδευσης, τις ανεξέλεγκτες τοποθέτησής ανεμογεννητριών, την προβληματική λειτουργία οδικών δικτύων (Τρίπολη - Πύργος) κλπ. Θα δοθούν στη δημοσιότητα για διαβούλευση μέσα στον Ιούλιο”.