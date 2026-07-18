Συναντήσεις Καρυστιανού στην Καλαμάτα: “Θα καταθέσουμε προτάσεις άμεσα υλοποιήσιμες”

“Οταν καταθέσουμε τις προτάσεις μας, όλα αυτά που θα πούμε, θα είναι άμεσα υλοποιήσιμα, την επόμενη μέρα”, επισήμανε η πρόεδρος του κινήματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” Μαρία Καρυστιανού, χθες το μεσημέρι σε συνέντευξη Τύπου, στο ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας.

Διευκρίνισε πως “ούτε μαγικά ραβδάκια έχουμε ούτε τάζουμε λαγούς με πετραχήλια και απλά θα αποδείξουμε ότι όταν κάποιος θέλει, μπορεί”.

Στη συνέντευξη παρέστησαν στελέχη του κινήματος, μεταξύ των οποίων ο εκπρόσωπος Τύπου – δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και τοπικοί εκπρόσωποι, όπως ο γιατρός Παναγιώτης Γιαννόπουλος και ο ηθοποιός Γιάννης Δρίτσας, που αναμένεται να είναι υποψήφιοι βουλευτές.

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου “Δήμαρχος Χρήστος Μαλαπάνης” παραβρέθηκαν φίλοι και υποστηρικτές του κόμματος Καρυστιανού, καθώς ακολούθησε συνάντηση μαζί τους.

Πριν τη συνέντευξη η κ. Καρυστιανού συναντήθηκε με τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, στο γραφείο του.

Για το λόγο αυτό ξεκίνησε τη συνέντευξη με κολακευτικά λόγια για τον δήμαρχο και σημείωσε:

“Εμείς στηρίζουμε την περιφέρεια. Είμαστε ένα κίνημα που στηρίζει την αποκέντρωση, μας ενδιαφέρει ο πρωτογενής τομέας. Θεωρούμε ότι κάθε περιοχή, δήμος, περιφέρεια θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από το κέντρο, από την Αθήνα. Είναι πολύ άδικο το σύστημα που ισχύει μέχρι τώρα. Καλύτερα από τον δήμο δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας τα προβλήματα τα τοπικά. Και είναι και ο άνθρωπος που επιλέγεται για να τα λύσει ακριβώς και θα αξιολογηθεί γι’ αυτά.

Επομένως, αν θέλουμε πραγματικά να μην είναι συγκεντρωμένη όλη η εξουσία και όλα τα έργα σε μία περιοχή, αλλά θέλουμε όλη η Ελλάδα να αναπτυχθεί κι έχει αυτές τις δυνατότητες, θα πρέπει να στηρίξουμε την αποκέντρωση. Κι εμείς προς αυτό κατευθυνόμαστε”.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, η κ. Καρυστιανού ανέφερε:

- Για την ακρίβεια: “Το θέμα ακρίβεια είναι από τα πιο σοβαρά θέματα. Δεν νοείται να δουλεύει κάποιος τόσες πολλές ώρες και στην πράξη ο μισθός να φθάνει μόνο μέχρι τα μέσα του μήνα. Δεν νοείται να μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και να επιλέγεις με βάση το τι χρήματα έχεις, τι θα πάρεις, κάνοντας έκπτωση ακόμη και από τα είδη βασικής ανάγκης. Αυτά είναι προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, τα ακούμε με ενδιαφέρον ότι αναφέρονται μερικές φορές και από κάποιους κυβερνητικούς. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να τα λύσουμε. Σαφώς οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν, σαφώς για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη ανάπτυξη. Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν μπορεί κυλήσει όλος ο μηχανισμός. Και φυσικά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην ακρίβεια των προϊόντων. Δεν μπορεί ο παραγωγός να παράγει ένα προϊόν που πουλάει 50 λεπτά και να καταλήγει 3 ευρώ στο ράφι του καταναλωτή. Υπάρχει αυτό το μεγάλο κενό, στο οποίο κάποιοι αισχροκερδούν. Αυτά είναι από τα βασικά πράγματα που έχουμε εντοπίσει κι έχουμε και τις λύσεις, που θα ανακοινώσουμε αναλυτικά στο οικονομικό μας πρόγραμμα”.

- Για το πότε θα γίνουν οι εκλογές:

“Δεν μπορώ να γνωρίζω πότε θα γίνουν οι εκλογές. Εικάζω αυτό που εικάζει και ο περισσότερος κόσμος, ακούμε αυτά που ακούτε κι εσείς. Θα είναι Σεπτέβρη – Οκτώβρη, θα είναι αργότερα; Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει πάρα πολλά προβλήματα και σκάνδαλα να αντιμετωπίσει. Χρησιμοποιεί, βέβαια, όλους τους επικοινωνιακούς μηχανισμούς που έχει, για να προσπαθήσει να μας δείξει ότι περνάει μέσα από αυτά τα σκάνδαλα αλώβητη. Θεωρώ, όμως, ότι ο κόσμος καταλαβαίνει την αλήθεια και την πραγματικότητα”.

- Για τη θέση που πιστεύει ότι θα έχει το κόμμα της:

“Αν ο κόσμος πραγματικά νιώθει ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση, αν ο κόσμος έχει βαρεθεί κάποιοι να τον κοροϊδεύουν δήθεν με το προσόν της εμπειρίας και θέλει να δει πολίτες στην εξουσία, ανθρώπους που δεν προέκυψαν μέσα από κομματικούς μηχανισμούς - άρα δεν θα εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα αλλά ενδιαφέρονται για το κοινό καλό -, θα μας στηρίξει. Και με βάση αυτό που πιστεύω ότι εκφράζει την πλειοψηφία του κόσμου, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να είμαστε στη θέση να υλοποιήσουμε αυτά που θα υποσχεθούμε”.

- Για το αν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Ν.Δ. ή το κόμμα Τσίπρα:

“Θα σας το θέσω αλλιώς: Αν η Ν.Δ. – καλά δεν το πιστεύω για τη Ν.Δ. – ή το κόμμα του κ. Τσίπρα θα μπορούσαν να συνεργαστούν με μας, με βάση τις δικές μας γραμμές, αυτά που έχουμε ορίσει εμείς. Για τη διαφάνεια, την αξιοκρατία Πιστεύετε εσείς ότι τα κόμματα που προαναφέρατε, θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας. Νομίζω πως όχι”.

- Γι’ αυτούς που λένε ότι δεν έχει πρόγραμμα για τα σημαντικά θέματα της χώρας:

“Τα προγράμματα έχουν σχεδόν υλοποιηθεί. Προφανώς, συνεχώς βελτιώνονται. Εχουμε αναφέρει ότι όταν κρίνουμε εμείς ότι πρέπει να τα ανακοινώσουμε, θα τα ανακοινώσουμε. Και τότε θα αξιολογηθούμε από τον κόσμο”.

- Για το πότε θα μετεξελιχθεί από κίνημα διαμαρτυρίας σε κόμμα με προτάσεις για να κυβερνήσει:

“Εγώ δεν ένιωσα ποτέ ότι θα μείνω στη διαμαρτυρία. Αν είχα μείνει στη διαμαρτυρία, θα έκανα κάτι άλλο. Δεν θα ξεκινούσα με αυτό. Εμείς ξεκινήσαμε αυτό το κίνημα, ακριβώς γιατί θέλουμε να μετατοπιστούμε από τη διαμαρτυρία και το ότι διαμαρτύρομαι χωρίς να γίνεται τίποτα στην πράξη και στο έργο. Και θα δείτε, όταν καταθέσουμε τις προτάσεις μας, όλα αυτά που θα πούμε, θα είναι άμεσα υλοποιήσιμα, την επόμενη μέρα. Γι’ αυτό θα βγάλουμε κι ένα πρόγραμμα 100 ημερών στο τι θα γίνουν ακριβώς. Και θα δείτε τότε ότι ούτε μαγικά ραβδάκια έχουμε ούτε τάζουμε λαγούς με πετραχήλια και απλά θα αποδείξουμε ότι όταν κάποιος θέλει, μπορεί”.