Στα 3,90 ευρώ η τιμή του ελαιόλαδου στη Μεσσηνία - Επιβεβαιώνεται η συνεχιζόμενη πίεση που δέχεται η αγορά

Στα 3,90 ευρώ το κιλό διαμορφώνεται πλέον η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου οξύτητας 0,3 γραμμών στη Μεσσηνία, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχεται η αγορά.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου κυμαίνονται από 3,20 ευρώ το κιλό στην Κέρκυρα έως 4 ευρώ το κιλό στη Λακωνία, ενώ ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και οι βασικές ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου, με σημαντικές όμως διαφορές μεταξύ των κατηγοριών και των ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ στην Ισπανία, τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα ελαιόλαδου στον κόσμο, η μέση τιμή στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας έως 0,8 γραμμών διαμορφώνεται στα 3,50 ευρώ το κιλό. Το παρθένο ελαιόλαδο, με οξύτητα κάτω από 2 γραμμές, πωλείται κατά μέσο όρο προς 3,22 ευρώ το κιλό, ενώ το λαμπάντε διαμορφώνεται στα 3,01 ευρώ το κιλό.

Μεγάλες αποκλίσεις εμφανίζονται στην Ιταλία, όπου οι τιμές επηρεάζονται έντονα από την περιοχή παραγωγής και την ύπαρξη πιστοποιημένων προϊόντων. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πωλείται από 4,80 έως και 12 ευρώ το κιλό, το παρθένο από 3,50 έως 3,80 ευρώ το κιλό και το λαμπάντε από 2,80 έως 3 ευρώ το κιλό. Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές των ελαιόλαδων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), που κυμαίνονται από 7,50 έως 12 ευρώ το κιλό.

Στην Τυνησία, μία από τις σημαντικότερες εξαγωγικές χώρες ελαιόλαδου παγκοσμίως, η μέση τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου οξύτητας έως 0,8 γραμμών διαμορφώνεται στα 3,71 ευρώ το κιλό, ενώ το λαμπάντε πωλείται κατά μέσο όρο προς 2,68 ευρώ το κιλό.

Η σύγκριση των τιμών δείχνει ότι η ελληνική αγορά παραμένει ανταγωνιστική έναντι της Ισπανίας και της Τυνησίας στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ενώ απέχει σημαντικά από τις υψηλές τιμές που καταγράφονται σε πολλές περιοχές της Ιταλίας, ιδιαίτερα στα πιστοποιημένα προϊόντα ΠΟΠ και στα ελαιόλαδα ανώτερης ποιότητας.

Θ.Λ.