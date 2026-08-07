Σύλληψη 27χρονου στην Στούπα: Παρέλαβε από κούριερ δέμα με 475 γραμ. χασίς

Με τη μέθοδο της “ελεγχόμενης παράδοσης” συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης ένας 27χρονος στη Στούπα, καθώς ήταν ο παραλήπτης δέματος με 475 γραμ. χασίς.

Σύλληψη 27χρονου στην Στούπα: Παρέλαβε από κούριερ δέμα με 475 γραμ. χασίςΕιδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν σε αποθήκη κούριερ στην Αττική το ταχυδρομικό δέμα που περιείχε την παραπάνω ποσότητα χασίς και, έπειτα από εισαγγελική έγκριση, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας οργάνωσαν επιχείρηση, ώστε όταν ο 27χρονος πάει στην ταχυδρομική θυρίδα για να το παραλάβει να τον συλλάβουν επ’ αυτοφώρω.

Έτσι κι έγινε με τον 27χρονο να συλλαμβάνεται το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε αρχικά στο όχημα του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 0.2 γραμ, χασίς και ένα κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4,1 γραμ. χασίς, 2 ζυγαριές και το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και πλέον θα οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών για να απολογηθεί, ενώ παράλληλα προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΗ ΣΤΟΥΠΑ

Λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα της Τετάρτης στη Στούπα συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Μάνης ένας 52χρονος, που κατείχε 1,3 γραμ. χασίς, ποσότητα που κατασχέθηκε.