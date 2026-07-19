Δραστηριότητα του ΚΚΕ με ιστορικούς περιπάτους στη Μεσσηνία

Δραστηριότητα με ιστορικούς περιπάτους και άλλες εκδηλώσεις, αφιερωμένες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και στην Εθνική Αντίσταση, με σύνθημα “Κάποτε σ’ αυτούς τους τόπους…”, οργανώνει τις επόμενες ημέρες η ΚΟΒ Αρι – Θουρίας και Αρφαρών του ΚΚΕ.

“Με τη δραστηριότητα μας αυτή, αποδίδουμε τιμές στους ήρωες και αγωνιστές αυτής της «δρακογενιάς» και παράλληλα με βιωματικό τρόπο διδασκόμαστε για το σήμερα και το αύριο”, αναφέρει η ΚΟΒ και παρατηρεί: “Περιλαμβάνονται ξεναγήσεις σε τόπους που συνέβησαν σοβαρά ιστορικά γεγονότα, επισκέψεις σε χωριά για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι, περιστατικά γνωστά και άγνωστα με βάση πηγές γραπτές και προφορικές, ομιλίες, απαγγελίες, εκθέσεις, καταλογοι αγωνιστών, το σύγχρονο μήνυμα του ΚΚΕ. Απευθύνουμε πρόσκληση για συμμετοχή: στις οικογένειες των απογόνων των αγωνιστών, σε ντόπιους κατοίκους αλλά και σε επισκέπτες, σ’ όσους ενδιαφέρονται για την Ιστορία (γενικά) και του τόπου μας (ειδικά), σ’ όλο το λαό, ιδιαίτερα, στη νεολαία”.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 6946 102836 (Δημήτρης Τζαβάρας”.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της δραστηριότητας:

- Κυριακή 26 Ιουλίου, 18.45, ραντεβού στο Πάρκο Πηδήματος: α) Πλατεία Πηδήματος: Το σπίτι με τα συνθήματα του ΔΣΕ, το “χωνί” του ΕΑΜ. β) Μύλος – Αντλιοστάσιο: Η Μάχη του Πηδήματος και ο τελευταίος αντάρτης του ΔΣΕ”. γ) Διασταύρωση εθνικής οδού: Ο προπολεμικός πυρήνας του ΚΚΕ. δ) Πλατύ (ΟΣΕ). Ο γιατρός του παράνομου δικτύου της Καλαμάτας. ε) Χριστοφιλέικα: Ένα κορυφαίο στέλεχος και οι ενέδρες του ΕΛΑΣ. στ) Άγιος Φλώρος: Μαρτυρικό χωριό και “βάση” του κόμματος.

- Δευτέρα 27 Ιουλίου: 18.45 ραντεβού στο φράγμα Παμίσου στον Άρι: α) Άμμος: Ο μάρτυρας δάσκαλος. β) Άρις: Ο προπολεμικός πυρήνας και αγωνιστές ΕΑΜ/ ΔΣΕ. γ) Μικρομάνη: Χωριό με σοβαρή συμβολή. δ) Θουρία: “Παρακρατικοί” δολοφόνοι αλλά και στελέχη ΕΑΜ/ΔΣΕ.

Κεντρική εκδήλωση στα Αρφαρά, Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 20.30. Τιμή στους μαχητές του ΔΣΕ Αρφαρών και ορεινών χωριών. Έκθεση, απαγγελία, τραγούδια – γλέντι. Ομιλία από τον Γιάννη Τζαβάρα, μέλος του Γραφείου της Τομεακής Επιτροπής Μεσσηνίας του ΚΚΕ.