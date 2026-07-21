Συνάντηση παράταξης Τατούλη με Καρυστιανού στην Καλαμάτα

Συνάντηση με εκπροσώπους της αυτοδιοικητικής παράταξης Νέα Πελοπόννησος του Πέτρου Τατούλη είχε στην Καλαμάτα η πρόεδρος του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην πόλη. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Παναγιώτης Γιαννόπουλος και Ντίνα Νικολάκου, καθώς και η συντονίστρια Μεσσηνίας Αντωνία Μπούζα.

Σύμφωνα με τη «Νέα Πελοπόννησο», αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν ζητήματα που αφορούν τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία του δεύτερου βαθμού και στις πρόσφατες θεσμικές αλλαγές που επέφερε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εκπρόσωποι της παράταξης εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι περιορίζουν την αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης και ενισχύουν τον συγκεντρωτισμό στη λειτουργία της.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, υπογράμμισαν ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να λειτουργεί με πραγματική αυτονομία, χωρίς κομματικές εξαρτήσεις και παρεμβάσεις, ενώ δήλωσαν ότι η «Νέα Πελοπόννησος» θα συνεχίσει τις επαφές της με πολιτικούς αρχηγούς και πολιτικές δυνάμεις, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου μετώπου υπέρ της προστασίας και της ενίσχυσης του θεσμού.

Από την πλευρά της, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, η Μαρία Καρυστιανού αντιμετώπισε θετικά τις θέσεις που διατυπώθηκαν, επισημαίνοντας ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να παραμείνει ένας ισχυρός και ανεξάρτητος θεσμός, που λειτουργεί ως ουσιαστικός σύνδεσμος ανάμεσα στην κοινωνία και το κράτος.