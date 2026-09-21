Πετρέλαιο: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών – Στο θέμα του ΕΦΚ επανήλθε ο Πρωθυπουργός

Στο τραπέζι παραμένει το θέμα της ενδεχόμενης προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, στο πλαίσιο των μέτρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να περιορίσει τη «φωτιά» που ανάβουν οι συνεχόμενες ανατιμήσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την πρώτη αναφορά που έκανε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο ERTNEWS, επανήλθε χθες στο θέμα, τονίζοντας στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, «θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα».

Ωστόσο, μια οριζόντια – ακόμα και προσωρινή- μείωση στον ΕΦΚ των καυσίμων, θα δημιουργούσε δημοσιονομική «τρύπα» η οποία θα έπρεπε να καλυφθεί είτε με περικοπές δαπανών είτε με άλλους φόρους.

Σε κάθε περίπτωση, την «εξίσωση» θα κληθεί να λύσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς ο ΕΦΚ αποτελεί μία από τις βασικότερες και πιο σταθερές πηγές τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού.

Ανεξάρτητα το τι θα γίνει τελικά με τον ΕΦΚ των καυσίμων, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο θα προχωρήσει τις επόμενες ώρες στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να βγει στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ώστε να ενισχυθεί η στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλότερες τιμές.

Σήμερα το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Για το ντίζελ κίνησης, επεκτείνεται και τον Οκτώβριο η επιδότηση στην αντλία, για να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι μεταφορές, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις.

Σήμερα η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά το λίτρο μαζί με τον ΦΠΑ, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και αύξησή της στα 20 λεπτά, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Ο διαθέσιμος «κουμπαράς» για νέες παρεμβάσεις, από το υπερπλεόνασμα του 2025, υπολογίζεται αυτή τη στιγμή σε περίπου 130-150 εκατ. ευρώ.

ΕΦΚ και ΦΠΑ

Όσον αφορά στους ΕΦΚ, αξίζει να σημειωθεί ότι- σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού-, τα συνολικά ετήσια έσοδα που εισπράττει το ελληνικό Δημόσιο αποκλειστικά από τους συγκεκριμένους φόρους και τον ΦΠΑ στα καύσιμα ανέρχονται συνολικά σε 6,5 με 7 δισ. ευρώ ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Ειδικότερα, περίπου 4 δισ. ευρώ αφορούν τους ΕΦΚ, περίπου 1 δισ. ευρώ τον πρόσθετο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται πάνω στην αξία του ΕΦΚ (δηλαδή επιβάλλεται φόρος επί του φόρου), ενώ τα υπόλοιπα έσοδα προέρχονται από τον ΦΠΑ επί της καθαρής αξίας των καυσίμων.

Προφανώς το ποσό κυμαίνεται ανάλογα με την διακύμανση των διεθνών τιμών.

Ο μεγαλύτερος όγκος των εισπράξεων προέρχεται από τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ που βαραίνει τις βενζίνες (2,5 δισ. ευρώ συνολικά), ακολουθεί το ντίζελ κίνησης που τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό με 1,9 δισ. ευρώ έσοδα και το πετρέλαιο θέρμανσης με περίπου 360 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα έσοδα προέρχονται από τον ΦΠΑ επί της καθαρής αξίας των καυσίμων, ενώ πολύ μικρό μέρος προέρχεται από το υγραέριο και τα λοιπά καύσιμα περιορισμένης χρήσης.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της επιβάρυνσης των καυσίμων από τους φόρους, αρκεί να αναφέρουμε ότι με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,15 ευρώ το λίτρο, το 53,2% κατευθύνεται στα κρατικά ταμεία, λόγω των ΕΦΚ και του ΦΠΑ.

Στο πετρέλαιο κίνησης οι επιβαρύνσεις είναι λίγο μικρότερες, λόγω διαφορετικής φορολογικής δομής.

Ο ΕΦΚ στο ντίζελ είναι σημαντικά χαμηλότερος (0,41 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 0,70 ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη).