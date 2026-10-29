Στη Μεσσηνία τη νέα εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας  

Τη Μεσσηνία πρόκειται να επισκεφθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) Αλέξης Τσίπρας τη Δευτέρα 2 (το πιθανότερο) ή την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο Αλ. Τσίπρας αναμένεται να πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη σε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μεταξύ των οποίων θα είναι η Μεγαλόπολη και το Ναύπλιο.

Αύριο αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψής του.

Με βάση τις πληροφορίες και την στόχευση που υπάρχει, ο Αλ. Τσίπρας θα βρεθεί στην Καλαμάτα και θα περπατήσει στην πόλη, για να συνομιλήσει με κόσμο και κυρίως με νέους, στο Νοσοκομείο για να ενημερωθεί για τα προβλήματα της μονάδας και της δημόσιας Υγείας και στην Τριφυλία, όπου θα συναντηθεί με αγρότες της περιοχής και της Μεσσηνίας γενικότερα.