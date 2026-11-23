Για ακόμη μία χρονιά, η συζήτηση στη Μεσσηνία επιστρέφει στη χαμηλή τιμή παραγωγού. Οι πρώτες τιμές της φετινής περιόδου κινήθηκαν περίπου στα 3,00 έως 3,30 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελαιοτριβέων Μεσσηνίας, σε αυτά τα επίπεδα καλύπτεται οριακά το κόστος της συγκομιδής, όχι όμως το συνολικό κόστος της καλλιέργειας.

Για τον παραγωγό αυτό δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση. Είναι το εισόδημά του, η δυνατότητά του να συνεχίσει να καλλιεργεί και τελικά η αντοχή ολόκληρης της τοπικής οικονομίας. Ως αγρότισσα ειδικού καθεστώτος και μέλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσσηνίας, γνωρίζω ότι πίσω από κάθε κιλό ελαιολάδου υπάρχουν μήνες εργασίας, έξοδα και αβεβαιότητα. Γι’ αυτό χρειάζεται να φύγουμε από το διαρκές ερώτημα «ποιος φταίει» και να εξετάσουμε τι μπορεί πραγματικά να αλλάξει.

Η διεθνής αγορά επηρεάζει αλλά δεν εξηγεί τα πάντα

Το ελαιόλαδο είναι διεθνώς εμπορεύσιμο προϊόν και η Μεσσηνία δεν μπορεί να καθορίζει μόνη της την τιμή του. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας για την περίοδο 2026/27 τοποθετούν την παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου στους 2,4 εκατομμύρια τόνους, με 1,6 εκατομμύρια στην Ισπανία και 300.000 στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να αναθεωρηθούν, δείχνουν όμως το μέγεθος της ισπανικής παραγωγής και την επίδρασή της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στις τιμές. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Αύγουστο του 2026 η μέση τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ήταν 3,51 ευρώ το κιλό στην Ισπανία και 3,63 ευρώ στην Ελλάδα. Επομένως, η πίεση δεν είναι αποκλειστικά μεσσηνιακό φαινόμενο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε ανήμποροι. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη διεθνή παραγωγή, μπορούμε όμως να βελτιώσουμε τη θέση του Μεσσήνιου παραγωγού μέσα στην αγορά.

Δεν υπάρχει ένα ενιαίο κόστος παραγωγής

Άλλο είναι το κόστος ενός επίπεδου, αρδευόμενου και μηχανοποιημένου ελαιώνα και άλλο ενός παραδοσιακού ξηρικού ελαιώνα σε επικλινές έδαφος. Μελέτη της ισπανικής AEMO για το 2026 υπολογίζει το κόστος από 3,08 ευρώ το κιλό σε υπερεντατικό αρδευόμενο σύστημα έως 5,31 ευρώ σε παραδοσιακό ξηρικό ελαιώνα που δεν μπορεί να μηχανοποιηθεί. Τα στοιχεία αφορούν την Ισπανία και δεν πρέπει να μεταφέρονται αυτούσια στην Ελλάδα. Αναδεικνύουν, ωστόσο, μια πραγματικότητα που γνωρίζουν καλά και οι Μεσσήνιοι παραγωγοί: οι μικροί, παραδοσιακοί και δύσκολα μηχανοποιήσιμοι ελαιώνες έχουν σημαντικά υψηλότερο κόστος.

Η αύξηση των ημερομισθίων, των καυσίμων, των λιπασμάτων και των υπηρεσιών συγκομιδής πιέζει ακόμη περισσότερο τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας. Γι’ αυτό η τιμή της ημέρας δεν αρκεί για να αξιολογηθεί η κατάσταση. Πρέπει να συγκρίνεται με το πραγματικό κόστος κάθε τύπου εκμετάλλευσης.

Η διαπραγματευτική αδυναμία του παραγωγού

Το σημαντικότερο τοπικό πρόβλημα είναι ότι χιλιάδες παραγωγοί διαθέτουν μικρές ποσότητες, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και συχνά υπό την πίεση άμεσων υποχρεώσεων. Απέναντί τους βρίσκονται πολύ μεγαλύτεροι αγοραστές και εμπορικές επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει αυτή την ασυμμετρία και θεωρεί τις Οργανώσεις Παραγωγών βασικό εργαλείο ενίσχυσης της συλλογικής διαπραγματευτικής δύναμης.

Η απάντηση δεν είναι να δημιουργηθεί ακόμη ένας συνεταιρισμός μόνο στα χαρτιά. Χρειάζονται λειτουργικές και αξιόπιστες οργανώσεις που θα συγκεντρώνουν ποσότητες με κοινές προδιαγραφές ποιότητας, θα εξασφαλίζουν σωστή αποθήκευση και θα διαπραγματεύονται οργανωμένα τις πωλήσεις. Ο παραγωγός που πουλά μόνος του και βιαστικά έχει ελάχιστα περιθώρια. Ο παραγωγός που συμμετέχει σε ένα σοβαρό συλλογικό σχήμα αποκτά χρόνο, ενημέρωση και ισχυρότερη θέση.

Από το χύμα προϊόν στη μεσσηνιακή προστιθέμενη αξία

Η Ελλάδα παράγει ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας, αλλά εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλο μέρος του ως χύμα προϊόν. Όσο το ελαιόλαδο πωλείται ανώνυμα, η τιμή του εξαρτάται κυρίως από τις διεθνείς διακυμάνσεις. Η ποιότητα της Μεσσηνίας, η ΠΟΠ Καλαμάτα, η γαστρονομία, ο τουρισμός και η σύνδεση με τη μεσογειακή διατροφή δεν μετατρέπονται αυτομάτως σε μεγαλύτερο εισόδημα για τον παραγωγό.

Δεν χρειάζεται κάθε μικρός παραγωγός να γίνει εμφιαλωτής ή εξαγωγέας. Χρειάζεται όμως μια οργανωμένη περιφερειακή εμπορική δυνατότητα που θα συνδέει την τυποποίηση, την πιστοποίηση, το branding, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις εξαγωγές. Το ζητούμενο δεν είναι να εμφιαλωθεί όλη η παραγωγή. Είναι να παραμένει στη Μεσσηνία μεγαλύτερο μέρος της αξίας που ήδη δημιουργεί το προϊόν της.

Ένα εφαρμόσιμο σχέδιο για τη Μεσσηνία

Η κατεύθυνση μπορεί να συνοψιστεί σε πέντε συγκεκριμένα βήματα. Πρώτον, ισχυρές Οργανώσεις Παραγωγών με επαγγελματική διοίκηση και λογοδοσία. Δεύτερον, συλλογική και πιστοποιημένη αποθήκευση, ώστε να περιορίζεται η αναγκαστική πώληση την ώρα της συγκομιδής. Τρίτον, πρόσβαση σε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και συμβολαιακές σχέσεις με καθαρούς όρους, ώστε ο παραγωγός να μην πουλά υπό πίεση. Τέταρτον, πραγματική αμοιβή της ποιότητας, με χωριστές παρτίδες, ιχνηλασιμότητα και αντικειμενικά χαρακτηριστικά. Πέμπτον, μείωση του κόστους μέσα από κοινόχρηστο εξοπλισμό, οργανωμένες υπηρεσίες συγκομιδής και καλύτερα logistics.

Η Πολιτεία έχει ρόλο στη διαφάνεια της αγοράς, στην εποπτεία των εμπορικών πρακτικών και στη στήριξη σοβαρών συλλογικών σχημάτων. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει εργαλεία για Οργανώσεις Παραγωγών, προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες σοβαρής διαταραχής της αγοράς, μέτρα ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Οι έκτακτες ενισχύσεις μπορεί να είναι αναγκαίες σε μια κρίση, δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν μια σταθερή παραγωγική στρατηγική.

Η τιμή δεν είναι μοιραία

Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε πόσο θα παράγει η Ισπανία, πώς θα κινηθεί ο καιρός ή ποια θα είναι η παγκόσμια ζήτηση. Μπορούμε όμως να αποφασίσουμε αν ο Μεσσήνιος παραγωγός θα συνεχίσει να εμφανίζεται στην αγορά μόνος, πιεσμένος και χωρίς πληροφόρηση ή αν θα συμμετέχει σε μια οργανωμένη αλυσίδα που του επιστρέφει δικαιότερο μέρος της τελικής αξίας.

Η Μεσσηνία δεν χρειάζεται άλλη μία συζήτηση που θα τελειώσει μαζί με την ελαιοκομική περίοδο. Χρειάζεται μετρήσιμο σχέδιο, συνεργασία και συνέχεια. Γιατί το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα προϊόν του τόπου μας. Είναι εισόδημα, εργασία, πολιτισμός και προοπτική για την ύπαιθρο.