Σκέρτσος: “Η Μεσσηνία μπορεί να εκτιναχθεί εάν ληφθούν οι σωστές πολιτικές”

Προσπαθούμε να κάνουμε έναν μετασχηματισμό εν κινήσει, ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σχετικά με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των επιδοτήσεων προς τους αγρότες, σημειώνοντας πως οι επιδοτήσεις πρέπει να δοθούν με δίκαιο τρόπο.



Είναι σημαντικό να κάνουμε πράξη την οικονομική αποκέντρωση, τόνισε στην έναρξη της παρέμβασής του, τονίζοντας πως η Μεσσηνία είναι ευλογημένος τόπος, που μπορεί να εκτιναχθεί στο μέλλον, εάν ληφθούν οι σωστές πολιτικές.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αγνοήθηκε, αφού η κυβέρνηση το είχε επισημάνει από το 2019. «Γνωρίζαμε τα προβλήματα και συνεργαζόμασταν με τις ευρωπαϊκές αρχές για τον μετασχηματισμό του. Τώρα είναι η ώρα να χαράξουμε μια κόκκινη γραμμή και να δώσουμε τις ενισχύσεις δίκαια, σε αυτούς που πραγματικά παράγουν».

Ο μηδενισμος, η ακύρωση και η ισοπέδωση δεν βοηθάνε, δήλωσε ο κ. Σκέρτος, απαντώντας σε όσα ανέφερε ο Π. Γερουλάνος. Ο κ. Σκέρτσος παρουσίασε μια συνολική εικόνα των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα είναι βαθιά και διαχρονικά, αλλά η πρόοδος από το 2019 και μετά είναι ορατή.

«Δεν μπορούμε να γινόμαστε αρνητές της προόδου που σημειώνεται σταθερά από το 2019» είπε. Ως παράδειγμα προόδου ανέφερε τη στήριξη των συνεταιρισμών: «Γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση έχει θεσπίσει φορολογικό κίνητρο μειωμένης φορολογίας κατά 50% στους συνεταιρισμούς. Αυτό έχει οδηγήσει από 819-820 συνεταιρισμούς σε 1.100».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα των παλαιών χρεών της Αγροτικής Τράπεζας, που αφορούν περίπου 21.000 αγρότες και 800 συνεταιρισμούς: «Βρήκαμε μια λύση σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, που δίνει δυνατότητα ρύθμισης και εξυγίανσης των κόκκινων δανείων. Το ΠΑΣΟΚ δεν υπερψήφισε αυτή τη διάταξη».

Όπως τόνισε, η πρακτική επίλυση προβλημάτων είναι πιο σημαντική από τα λόγια:

Ο κ. Σκέρτσος έδωσε έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας στον πρωτογενή τομέα: «Κάθε καλλιέργεια, κάθε κοινοβουλευτική μονάδα πρέπει να γίνει πιο παραγωγική. Αυτό μπορεί να ενισχυθεί μέσα από δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης».

Παράδειγμα αποτελεί η θερμοκηπιακή καλλιέργεια, όπου «δεκαπλασιάζουν την παραγωγή, υπό δεκαπλάσια πίεση σε νερό». Παράλληλα, επανέλαβε τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και της διαχείρισης φυσικών πόρων: «Έχουμε λειψυδρία σε πολλές περιοχές και δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τα κατάλληλα έργα. Είναι έργα που μπορεί να διαρκέσουν πέντε έως δέκα χρόνια, αλλά βρίσκονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση».

Τέλος, ο υπουργός επισήμανε την ανάγκη συνεργασίας κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό: «Πρέπει να αποφασίσουμε από κοινού ποιο είναι το αποτέλεσμα των κρίσιμων έργων που θα γίνουν στον πρωτογενή τομέα. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε με ασφάλεια, χωρίς αλλαγές και με προοπτική δεκαετιών».

Όπως κατέληξε, «η επόμενη και η μεθεπόμενη κυβέρνηση θα κληθούν να υλοποιήσουν αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες θα δεσμεύουν τις ελληνικές κυβερνήσεις και θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη».