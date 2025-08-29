Ερώτηση Χαρίτση για το οδοντιατρικό τμήμα του Κ.Υ Καλαμάτας

Να προβεί σε άμεσες ενέργειες για την προκήρυξη νέων προσλήψεων για την στελέχωση του Οδοντιατρικού και Οδοντοπροσθετικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας, καλεί τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη με κοινοβουλευτική του αναφορά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης.

Ο κ. Χαρίτσης επισυνάπτει στο κείμενο της Αναφοράς του την πρόσφατη επιστολή του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, στην οποία αναφέρεται η κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στο Οδοντοπροσθετικό τμήμα του Κ.Υ. Καλαμάτας, λόγω της τραγικής υποστελέχωσης, που αυτή την στιγμή λειτουργεί με έναν οδοντίατρο και μία οδοντοτεχνίτρια, “με συνέπεια να μην καλύπτονται οι ανάγκες τόσο του θεραπευτικού όσο και του Οδοντοπροσθετικού Τμήματος και αποτέλεσμα την ουσιαστική παύση λειτουργίας του.

Το γεγονός αυτό θα επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην παροχή δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας στους Μεσσήνιους πολίτες και ειδικά στις ευάλωτες ομάδες, όπως χαμηλοσυνταξιούχοι, μονογονεϊκές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα κλπ.”.