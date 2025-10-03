Ερώτηση Βελόπουλου για σιδηρόδρομο Πελοποννήσου

Την «Ανάγκη για επιβεβαίωση ή διάψευση των προθέσεων περί εγκατάλειψης του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου και μετατροπής του σε ποδηλατόδρομο ή/και πεζόδρομο» επισημαίνει σε ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Αναλυτικά η ερώτηση: « Μας έκανε θλιβερή εντύπωση η πληροφόρηση, τόσο από Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου, έκδοσης 27/9/2025, όσο και από άρθρο στην ενημερωτική ιστοσελίδα «www.tharrosnews.gr», με ημ/νία ανάρτησης την 26/9/2025, περί του ότι έχει προκηρυχτεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) διαγωνισμός εκπόνησης μελετών με σκοπό την ανάπλαση της περιοχής κατά μήκος της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής που ένωνε την Κόρινθο με την Καλαμάτα και τη μετατροπή της σε ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο, μήκους 244 χιλιομέτρων. Η εν λόγω απόφαση χρηματοδότησης φέρεται ότι ληφθεί από το έτος 2023. Αν επαληθεύονται τα γραφόμενα, αποκαλύπτονται οι προθέσεις της κυβέρνησης για οριστική εγκατάλειψη της προοπτικής επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει, κιόλας ότι, οι κατά καιρούς δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων, περί επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου-Καλαμάτας, ήταν σαφώς παραπλανητικές και αποπροσανατολιστικές.

Αν όντως επαληθεύονται οι παραπάνω προθέσεις της κυβέρνησης, δηλαδή, το να παροπλιστεί και να καταργηθεί η λειτουργία του γραφικότερου σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, μας προκαλούνται εύλογες απορίες περί των σκοπιμοτήτων που εξυπηρετούνται. Η λειτουργία ενός σιδηροδρόμου στην ανωτέρω περιοχή θα αποτελούσε μια μεγάλη τουριστική ατραξιόν, ενώ, θα προκαλούσε μεγάλα έσοδα στο ελληνικό Δημόσιο, τόσο από τους απλούς διερχόμενους Έλληνες πολίτες, όσο και από τους κάθε εθνικότητας, μη εύπορους τουρίστες, που ήδη επισκέπτονται μαζικά την Πελοπόννησο, όντας μια διέξοδος πρόσβασης χαμηλού κόστους στις κατεξοχήν τουριστικές περιοχές, όπου βρίσκονται οι μέχρι τώρα εγκαταλελειμμένοι σταθμοί του παλιού σιδηροδρομικού δικτύου.

Θεωρούμε δεδομένο το ότι, εξ' αυτής της φτηνής διέλευσης, θα ζημιωνόντουσαν μόνον οι εργολάβοι των εθνικών οδών που εκμεταλλεύονται υπεράριθμους σταθμούς διοδίων σε όλη την Πελοπόννησο. Ο συνειρμός αυτός, λοιπόν, μας βάζει σε αρκετές υποψίες για τις σκοπιμότητες που θα εξυπηρετούσε μια τέτοια δρομολόγηση. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η επιβεβαίωση ή η διάψευση των προθέσεων της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας επί του θέματος της παρούσας, τις οποίες επικαλείται το παραπάνω δημοσίευμα.

Αξίζει, τέλος, να παρατηρήσουμε το ότι ένας ποδηλατόδρομος ή πεζόδρομος τόσο πολλών δεκάδων χιλιομέτρων, όπως ο ανωτέρω προπαγανδιζόμενος, δύσκολα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες χρήσης του μαζικού τουριστικού ρεύματος των επισκεπτών της Πελοποννήσου, αφού, για τους τουρίστες, γενικά, η χρήση ποδηλάτου ή το βάδισμα σε μια ελκυστική φυσικού κάλλους διαδρομή - προορισμό δεν ξεπερνά, συνήθως, στο μέγιστο, τα πέντε ως δέκα χιλιόμετρα βαδιστέας απόστασης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Επαληθεύετε τα όσα αναφέρει το παραπάνω αναφερόμενο άρθρο στην ιστοσελίδα του

Διαδικτύου: «www.tharrosnews.gr» και το Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Φίλων του

Σιδηροδρόμου;

Αν τα όσα γράφονται στις παραπάνω δημοσιεύσεις αντανακλούν τις προθέσεις σας, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους παροπλίζεται και καταστρέφεται χωρίς αντικειμενικό οικονομικό αντίκρισμα μια σιδηροδρομική υποδομή με προοπτική επιτυχούς λειτουργίας, τόσο όσον αφορά στον τουρισμό, όσο και όσον αφορά στις αστικές μεταφορές, όπως η παλαιά»