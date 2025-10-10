Κωνσταντινόπουλος για κινδύνους σε επιχειρήσεις της Μεγαλόπολης

Δεκάδες επιχειρήσεις στη Μεγαλόπολη βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας ή αδυναμίας ανανέωσης αδειών, εξαιτίας της τεράστιας καθυστέρησης στον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης και της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης.

Ο βουλευτής Αρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, έθεσε εκ νέου το κρίσιμο ζήτημα με ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας άμεσα χρονοδιαγράμματα και μέτρα προστασίας των επιχειρήσεων.

Όπως τονίζει ο κ. Κωνσταντινόπουλος, χωρίς την επίλυση των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων «δεν υφίσταται στην πράξη πολιτική Δίκαιης Μετάβασης» για την περιοχή.

Τα βασικά προβλήματα εντοπίζονται σε δύο μέτωπα:

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της πόλης: Ισχύει από το 1985 και χαρακτηρίζει σχεδόν όλη τη Μεγαλόπολη ως «αποκλειστική κατοικία». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα: Οι βεβαιώσεις χρήσεων γης που είχαν λάβει παλαιότερα δεκάδες επιχειρήσεις είχαν προσωρινό χαρακτήρα και δεν μπορούν να ανανεωθούν σήμερα.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε καθεστώς νομικής και οικονομικής αβεβαιότητας, αντιμετωπίζοντας ακόμα και το λουκέτο.

Δημιουργούνται σοβαρά εμπόδια για νέους επενδυτές, ακόμα και αυτούς που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης (ΣΔΑΜ), καθώς οι χρήσεις γης αποθαρρύνουν την εγκατάστασή τους.

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης: Η οριστικοποίησή του καθυστερεί υπέρμετρα, παρά την προηγούμενη ερώτηση του βουλευτή (Απρίλιος 2025) που έμεινε αναπάντητη. Αυτή η καθυστέρηση αποτελεί τροχοπέδη στη χωροθέτηση επιχειρηματικού πάρκου, στη διάθεση εκτάσεων για αγροτική εκμετάλλευση και στη στήριξη τουριστικών δραστηριοτήτων.

Ο Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για:

Την αναθεώρηση του παλαιού Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Μεγαλόπολης.

Την έκδοση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ).

Την ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τον πυρήνα της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης.

Τέλος, επισημαίνει την ανάγκη για άμεσα μέτρα προστασίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η νομική και επιχειρηματική τους ασφάλεια μέχρι την οριστικοποίηση των νέων πολεοδομικών σχεδίων.