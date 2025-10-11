Λαμπρόπουλος με Δήμα: Αρχές του 2026 ανάδοχος για δίκτυα Φιλιατρινού Φράγματος

Για τα μεγάλα οδικά έργα της Μεσσηνίας, τα αντιπλημμυρικά της Καλαμάτας και τα φράγματα ενημερώθηκε χθες από τον υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα ο αναπληρωτής υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Το μόνο νεότερο για τα έργα από την συνάντηση είναι ότι για τα αρδευτικά δίκτυα του Φιλιατρινού Φράγματος αναμένεται ανάδοχος το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα του κ. Λαμπρόπουλου: «Επισκέφθηκα σήμερα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και συναντήθηκα με τον υπουργό κ. Χρίστο Δήμα, με τον οποίο συζητήσαμε για τον οδικό άξονα Τσακώνα – Πύργος, για τον άξονα Καλαμάτα – Μεθώνη, για τα Φράγματα Φιλιατρινό και Μηναγιώτικο, για τα αντιπλημμυρικά της Καλαμάτας και την έξοδο από τον Αυτοκινητόδρομο Τρίπολης – Καλαμάτας, στο ύψος της βιομηχανικής ζώνης Μελιγαλά.

Στην συνάντηση συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών κ. Δημήτρης Αναγνώπουλος.

Για τον οδικό άξονα Τσακώνα – Πύργος, με γνωστή τη Θέση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια και με τον παραχωρησιούχο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το πώς μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί το έργο.

Στον οδικό άξονα Καλαμάτα – Μεθώνη οι εργασίες έχουν εντατικοποιηθεί και όλα βαίνουν καλώς.

Για τα Φράγματα, σε ό,τι αφορά το Μηναγιώτικο προχωρούν οι διαδικασίες και το Φιλιατρινό μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα υπάρχει ανάδοχος.

Για τα αντιπλημμυρικά της Καλαμάτας ,υπάρχουν τα χρήματα ενώ,

Για την έξοδο στον Μελιγαλά είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις με την ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ

Ευχαρίστησα τον υπουργό Χρίστο Δήμα για την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε, εξέφρασε δε και την επιθυμία του, πιθανόν τον επόμενο μήνα να επισκεφθεί την Μεσσηνία.»