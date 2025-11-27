Ο Μαντάς για τη σημασία της νέας ογκολογικής μονάδας στην Πάτρα

Στα σημαντικά οφέλη για τους κατοίκους της νοτιοδυτικής Ελλάδας και ειδικότερα της Μεσσηνίας, από την ανέγερση της νέας Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, δωρεά της Μαριάνας Λάτση ύψους 10 εκ. ευρώ, καθώς και στις θετικές πτυχές που έχει η στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το ΕΣΥ, αναφέρθηκε ο βουλευτής Περικλής Μαντάς στην ομιλία του ως εισηγητής του νομοσχεδίου για την κύρωση της σύμβασης δωρεάς της νέας μονάδας.

Ο κ. Μαντάς ανέδειξε τη βαθιά κοινωνική σημασία του έργου, σημειώνοντας ότι, αν και το νομοσχέδιο αφορά τυπικά μια σύμβαση δωρεάς, στην πραγματικότητα συνδέεται με τον πυρήνα της στρατηγικής για ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και βιώσιμο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όπως υπογράμμισε, η Δυτική Ελλάδα –και ειδικότερα η Πάτρα– σηκώνει διαχρονικά τεράστιο βάρος στην ογκολογική φροντίδα, εξυπηρετώντας πληθυσμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Μεσσηνίας.

Η νέα μονάδα, συνολικής επιφάνειας 2.475 τ.μ., θα προσφέρει χιλιάδες θεραπείες μηνιαίως και θα βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των ασθενών. «Για τους Μεσσήνιους που μεταβαίνουν στην Πάτρα για ογκολογικές υπηρεσίες, το έργο σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία, καλύτερες συνθήκες και περισσότερη ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής.

Ο κ. Μαντάς τόνισε επίσης ότι το ελληνικό κράτος οφείλει να ενθαρρύνει και όχι να αποθαρρύνει την κοινωνική προσφορά, στηλιτεύοντας πρακτικές που απαξιώνουν δωρεές και στερούν από την κοινωνία πολύτιμες υποδομές. Στάθηκε επίσης στους δύο βασικούς άξονες του νομοσχεδίου, αφενός στην κύρωση της σύμβασης που προστατεύει πλήρως το δημόσιο συμφέρον, αφετέρου στην άρση όλων των γραφειοκρατικών εμποδίων, έτσι ώστε το έργο να ξεκινήσει άμεσα και να ολοκληρωθεί σε δεκαέξι μήνες. Υπογράμμισε ακόμα ότι η μονάδα παραμένει δημόσια, συνοδεύεται από πλήρη φορολογική απαλλαγή και διασφαλίζει θεσμική συνέπεια ως προς τη χρήση και την ονομασία της.

Στάθηκε επίσης στη συμβολική διάσταση του ονόματος «Νίκος Κούρκουλος», ως φόρο τιμής στη μάχη κατά του καρκίνου και στην κοινωνική προσφορά. «Το έργο δεν είναι απλώς μια υποδομή. Φέρει έναν συμβολισμό που ενώνει τον πολιτισμό με την αλληλεγγύη», σημείωσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι ιδιωτικές δωρεές και οι συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελούν δείγμα πολιτικής ωριμότητας και βασικό εργαλείο για την ενίσχυση του ΕΣΥ, σημειώνοντας παράλληλα ότι «η υγεία δεν μπορεί να είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά πεδίο σύνθεσης και συμφωνίας». Κάλεσε, τέλος, όλες τις πολιτικές δυνάμεις να υπερβούν διχαστικές λογικές και να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, σοβαρότητας και προσήλωσης στο δημόσιο συμφέρον.