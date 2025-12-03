Αγρότες σε αδιέξοδο και χωρίς προοπτική, ελληνική περιφέρεια στο χείλος του γκρεμού και της καταστροφής!

Η Αγροτική Πολιτική της ΝΔ δυστυχώς αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι είναι εντελώς αντίθετη με τα συμφέροντα του αγρότη και του πρωτογενούς τομέα.

Η Αγροτική Πολιτική της ΝΔ οδηγεί τον Έλληνα αγρότη στην εξαθλίωση και στην εγκατάλειψη των καλλιεργειών, πράγμα που αποτελεί τεράστιο εθνικό πλήγμα.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Σ.Σ. ΚΑΠ), το ποσό της Βασικής Ενίσχυσης για το 2025 ανέρχεται σε 829.567.104€. Η χώρα μας είχε τη δυνατότητα να καταβάλει ως προκαταβολή το 70% του ποσού, δηλαδή 580.696.972€.

Αντί αυτού, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πιστώθηκαν μόλις 363 εκατομμύρια ευρώ σε 471.833 δικαιούχους — δηλαδή μόλις το 44% της Βασικής Ενίσχυσης.

Συνεπώς, οι παραγωγοί έλαβαν 217 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από αυτά που δικαιούνται.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας, ενώ και ο αριθμός των δικαιούχων είναι κατά πολύ μειωμένος σε σχέση με κάθε προηγούμενο έτος.

Δίνεται η αίσθηση, μετά τις αυτόματες χρεώσεις του ΕΛΓΑ στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ότι η πληρωμή έγινε περισσότερο για να εισπράξει ο ίδιος παρά για να στηρίξει τους Έλληνες αγρότες· αυτούς που δοκιμάζονται από το μεγάλος κόστος παραγωγής, από την ακρίβεια, από τις διάφορες ασθένειες, την κλιματική αλλαγή με την παρατεταμένη ξηρασία, τις άσχημες και αντίξοες καιρικές συνθήκες κατά τη σπορά ή το μάζεμα του καρπού και άλλα πολλά προβλήματα.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά ότι η ΝΔ δεν θέλει να στηρίξει τον Έλληνα αγρότη. Δείχνει την ανικανότητα, την ανεπάρκεια και την αναποτελεσματική κυβερνητική πολιτική της εδώ και 7 χρόνια στον Αγροτικό Τομέα, με αποτέλεσμα οι αγρότες μας να βρίσκονται σε απελπισία και σε απόγνωση.

Για εμάς στο ΠΑΣΟΚ, οι αγωνίες και οι ανάγκες των περήφανων Αγροτών μας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη αξία και προτεραιότητα

Για εμάς στο ΠΑΣΟΚ, ο αγρότης είναι στο dna μας και πάντα τον τιμούμε και τον έχουμε ψηλά στην ατζέντα μας αφού δεν ξεχνάμε πως χωρίς τον αγρότη η Ελλάδα δεν υπάρχει !

Παραμένουμε σταθεροί υποστηρικτές μιας Εθνικής Στρατηγικής για την πρωτογενή παραγωγή, που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, προς όφελος της χώρας, της υπαίθρου και των αγροτών μας.

Εδώ και τώρα στήριξη στον Έλληνα αγρότη!

Εδώ και τώρα στήριξη στην ελληνική περιφέρεια!