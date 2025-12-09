Ο Μαντάς για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου: “Αναγκαία η παράταση της προθεσμίας τελικού ελέγχου”

Την ανάγκη για άμεση παρέμβαση ώστε να αποφευχθούν σοβαρές αδικίες εις βάρος επιχειρήσεων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων, αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης Παναγιώτη Θεοδωρικάκο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Περικλής Μαντάς.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μαντάς, ο αναπτυξιακός νόμος αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά και χρήσιμα εργαλεία ενίσχυσης της παραγωγικής οικονομίας, που συμβάλλει στην τόνωση των επενδύσεων, την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας. Για να διατηρηθεί όμως η αξιοπιστία και η λειτουργικότητά του, είναι κρίσιμο όλες οι διαδικασίες να υλοποιούνται ομαλά και δίκαια, χωρίς να επιβαρύνονται αδικαιολόγητα όσοι τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ταυτόχρονα διασφαλίζοντας τον σκοπό του ίδιου του νόμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μαντάς προειδοποιεί ότι η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2025 για την υποβολή των εκθέσεων τελικού ελέγχου – όπως προβλέπεται από το άρθρο 74 του ν. 5218/2025 – δημιουργεί ήδη σημαντικές δυσκολίες που δεν οφείλονται στους ίδιους τους επενδυτές. Ειδικότερα:

Ο φόρτος εργασίας των ελεγκτών ορκωτών λογιστών σε πανελλαδικό επίπεδο έχει αυξηθεί σημαντικά, καθιστώντας πιεστική και συχνά μη ρεαλιστική την ολοκλήρωση των τελικών εκθέσεων εντός της προθεσμίας.

Σε σύνθετα επενδυτικά σχέδια, η διαδικασία ελέγχου απαιτεί εξειδικευμένη τεχνική επεξεργασία και είναι συνήθως ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Σε πολλές περιπτώσεις οι όποιες καθυστερήσεις δεν οφείλονται στους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν ενεργήσει απολύτως εμπρόθεσμα.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αυτοδίκαιη ανάκληση υπαγωγής, επιστροφή ενισχύσεων) είναι υπέρμετρα αυστηρές και μπορούν να πλήξουν ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις, ακυρώνοντας τον αναπτυξιακό σκοπό του νόμου.

«Δεν είναι δυνατόν να κινδυνεύουν βιώσιμες επιχειρήσεις με δυσανάλογες κυρώσεις, επειδή παράγοντες εκτός του ελέγχου τους καθυστερούν τη διαδικασία», υπογραμμίζει ο κ. Μαντάς, τονίζοντας ότι μια στοχευμένη, σύντομη παράταση λίγων μηνών «όχι μόνο δεν θίγει την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα του αναπτυξιακού πλαισίου, αλλά αντιθέτως το ενισχύει, διασφαλίζοντας ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται δίκαια και ολοκληρώνεται ομαλά».