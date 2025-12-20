Ο Μαντάς για την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ (βίντεο)

Στη μεγάλη σημασία, αλλά και στις αναγκαίες προϋποθέσεις επιτυχίας της ένταξης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αναφέρθηκε ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου.

Όπως τόνισε, η μετάβαση αυτή αποτελεί επιτακτική ανάγκη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών. Παρά τα προβλήματα και τις αρρυθμίες της πρώτης περιόδου, η νέα δομή έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να προχωρήσει σε πληρωμές ευρείας κλίμακας, καλύπτοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βουλευτής Μεσσηνίας στάθηκε ιδιαίτερα σε τρία κρίσιμα και διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία, όπως τόνισε, πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα:

Κλιματική κρίση – ΕΛΓΑ και ΔΑΟΚ

Η κλιματική κρίση έχει επιδεινώσει δραματικά τις συνθήκες για τους αγρότες, αναδεικνύοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού του κανονισμού αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.

Ο κ. Μαντάς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, παρά τα υψηλά ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι παραγωγοί της Μεσσηνίας τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν λάβει ουσιαστικές αποζημιώσεις παρά τις αποδεδειγμένες ζημιές, ενώ κρίσιμες καλλιέργειες –όπως το ελαιόλαδο και η θερμοκηπιακή ντομάτα– παραμένουν εκτός στήριξης.

Παράλληλα, τόνισε την αναγκαιότητα μεταφοράς των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) υπό την εποπτεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός, έλεγχος και αποτελεσματική αγροτική πολιτική στο πεδίο.

Πρόκειται για μείζον πρόβλημα που συνδέεται και με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής. Όπως σημείωσε, τα μεροκάματα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ οι παραγωγοί συχνά αδυνατούν να βρουν εργατικό δυναμικό την κρίσιμη περίοδο της καλλιέργειας.

Ο κ. Μαντάς ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση και ουσιαστική εφαρμογή των διακρατικών συμφωνιών για εργάτες γης, καθώς και τη μεταφορά των υπηρεσιών μετανάστευσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην εποπτεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ώστε να υπάρξει έλεγχος, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στη διαδικασία μετακλήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεγάλη απόκλιση τιμών μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Ο βουλευτής Μεσσηνίας υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων για την υποχρεωτική αναγραφή της τιμής παραγωγού στο ράφι, μέτρο που μπορεί να ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό και να προστατεύσει τόσο τον παραγωγό όσο και τον καταναλωτή.

Κάλεσε επίσης τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, αντί για τα ψηφιακά δελτία για τη μεταφορά του ελαιοκάρπου, οι έλεγχοι να επικεντρωθούν στις εταιρείες μεσαζόντων που εκτοξεύουν τις τιμές τρεις και τέσσερις φορές μέχρι τα προϊόντα να φτάσουν στον καταναλωτή.

Ο κ. Μαντάς υπογράμμισε, τέλος, ότι η επιτυχία της μεταρρύθμισης προϋποθέτει πλήρη διαφάνεια, σαφείς κανόνες ελέγχου και ουσιαστική ενημέρωση των παραγωγών, ώστε να γνωρίζουν με ακρίβεια τι δικαιούνται, πότε θα το λάβουν και με ποιον ακριβώς τρόπο και με ποια διαδικασία θα πληρωθούν. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ΑΑΔΕ καλείται πλέον να αναπτύξει μια νέα κουλτούρα λειτουργίας, καθώς από φορέας ελέγχου και είσπραξης μετατρέπεται και σε φορέα διαχείρισης κοινοτικών ενισχύσεων. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι «ένα δίκαιο, βιώσιμο και λειτουργικό σύστημα κοινοτικών ενισχύσεων, όπου οι έντιμοι αγρότες θα λαμβάνουν έγκαιρα όσα δικαιούνται και οι στρεβλώσεις του παρελθόντος θα αποτελούν οριστικά παρελθόν».