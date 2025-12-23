eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025 20:00

Επίσκεψη Λαμπρόπουλου στις γυναικείες φυλακές Θήβας

Γράφτηκε από την

Επίσκεψη Λαμπρόπουλου στις γυναικείες φυλακές Θήβας

Premium Strom

 

Το Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών και τη Σχολή Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης στον Ελεώνα Θηβών επισκέφθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστο Περρή.

Κατά την επίσκεψή τους στους χώρους κράτησης, στο σχολείο, καθώς και στην πτέρυγα με τις μητέρες, που κρατούνται μαζί με τα παιδιά τους, αντάλλαξαν ευχές πρόσφεραν γλυκά, δώρα και παιχνίδια και τους ευχήθηκαν χρόνια πολλά και ομαλή επανένταξη στην κοινωνία.
Ο κ. Λαμπρόπουλος απευθυνόμενος στους νεοδιόριστους εκπαιδευόμενους εξωτερικούς φρουρούς, αφού τους ευχήθηκε καλές γιορτές, τους παρότρυνε να ανταποκριθούν με συνέπεια και υπευθυνότητα στην εκπαίδευση και να αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα, επιδεικνύοντας ήθος, ανθρωπισμό και υψηλό επαγγελματισμό.

Κατηγορία Βουλευτές
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις