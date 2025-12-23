Επίσκεψη Λαμπρόπουλου στις γυναικείες φυλακές Θήβας

Κατά την επίσκεψή τους στους χώρους κράτησης, στο σχολείο, καθώς και στην πτέρυγα με τις μητέρες, που κρατούνται μαζί με τα παιδιά τους, αντάλλαξαν ευχές πρόσφεραν γλυκά, δώρα και παιχνίδια και τους ευχήθηκαν χρόνια πολλά και ομαλή επανένταξη στην κοινωνία.

Ο κ. Λαμπρόπουλος απευθυνόμενος στους νεοδιόριστους εκπαιδευόμενους εξωτερικούς φρουρούς, αφού τους ευχήθηκε καλές γιορτές, τους παρότρυνε να ανταποκριθούν με συνέπεια και υπευθυνότητα στην εκπαίδευση και να αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα, επιδεικνύοντας ήθος, ανθρωπισμό και υψηλό επαγγελματισμό.