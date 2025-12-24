Επίσκεψη Λαμπρόπουλου στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού

Κατά την επίσκεψή του στους χώρους κράτησης αντάλλαξε ευχές με τις κρατούμενες εν όψει των Χριστουγέννων, τους πρόσφερε γλυκά και τους ευχήθηκε ομαλή επάνοδο στην κοινωνία.

Επίσης, επισκέφθηκε τους χώρους απεξάρτησης του Ε.Ο.Π.Α.Ε. και συνομίλησε με θεραπευόμενες κρατούμενες και το προσωπικό της θεραπευτικής κοινότητας.

Ο κ. Λαμπρόπουλος απευθυνόμενος στους υπαλλήλους του καταστήματος, αφού εξήρε τη συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία του Σωφρονιστικού Συστήματος, τους ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές.