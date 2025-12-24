Επίσκεψη Λαμπρόπουλου στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού

Κατά την επίσκεψή του στους χώρους κράτησης αντάλλαξε ευχές με τις κρατούμενες εν όψει των Χριστουγέννων, τους πρόσφερε γλυκά και τους ευχήθηκε ομαλή επάνοδο στην κοινωνία.
Επίσης, επισκέφθηκε τους χώρους απεξάρτησης του Ε.Ο.Π.Α.Ε. και συνομίλησε με θεραπευόμενες κρατούμενες και το προσωπικό της θεραπευτικής κοινότητας.
Ο κ. Λαμπρόπουλος απευθυνόμενος στους υπαλλήλους του καταστήματος, αφού εξήρε τη συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία του Σωφρονιστικού Συστήματος, τους ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές.
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025 14:03
Επίσκεψη Λαμπρόπουλου στις γυναικείες φυλακές ΚορυδαλλούΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Μετά την επίσκεψη στις γυναικείες φυλακές Θήβας την περασμένη εβδομάδα ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, επισκέφτηκε προχθές τις γυναικείες φυλακές στον Κορυδαλλό.
