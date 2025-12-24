Μαντάς σε Κεφαλογιάννη για πυρασφάλεια στη Μεσσηνία: “Μόνιμο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στο Πεταλίδι”

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν δύο βασικοί άξονες, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κινδύνων φυσικών καταστροφών, ιδίως κατά την αντιπυρική περίοδο.

Αφενός, ο κ. Μαντάς επανέφερε το πάγιο αίτημα για τη δημιουργία μόνιμου τοπικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Πεταλίδι, στη θέση του εθελοντικού κλιμακίου που λειτουργεί σήμερα. Ο βουλευτής υποστήριξε δυναμικά το αίτημα, καταθέτοντας συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Όπως επεσήμανε, η περιοχή καταγράφει αυξημένο αριθμό πυροσβεστικών συμβάντων, καλύπτοντας μεγάλο γεωγραφικό εύρος των δήμων Μεσσήνης και Πύλου-Νέστορος, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται σταδιακή μείωση του αριθμού των εθελοντών, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά επιχειρησιακά κενά. Παράλληλα, η λειτουργία του εθελοντικού κλιμακίου ενισχύεται συχνά με μόνιμο προσωπικό από την κεντρική υπηρεσία της Μεσσηνίας, στοιχείο που, όπως τόνισε, καταδεικνύει την αντικειμενική ανάγκη θεσμοθέτησης μόνιμης δομής.

Ο κ. Μαντάς υπογράμμισε επίσης ότι η αναβάθμιση του κλιμακίου αποτελεί διαχρονικό και τεκμηριωμένο αίτημα της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Μεσσηνίας, ενώ οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο Πεταλίδι μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, χωρίς σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις σε υποδομές. Από την πλευρά του υπουργείου επισημάνθηκε ότι το αίτημα αντιμετωπίζεται θετικά σε πρώτο στάδιο, ωστόσο η τελική απόφαση θα ενταχθεί στον συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος αναμένεται να οριστικοποιηθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Παράλληλα, ο βουλευτής έθεσε το ζήτημα της ενίσχυσης των μηχανημάτων έργου και των πυροσβεστικών οχημάτων στη Μεσσηνία μέσω του «ΑΙΓΙΣ», στο πλαίσιο των διαθέσιμων δυνατοτήτων του προγράμματος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην περιοχή της Δυτικής Μάνης, όπου, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους και της δυσκολίας πρόσβασης, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα τύπου 4x4, καθώς και υδροφόρα.

Για τις ανάγκες της Κυπαρισσίας, η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από την προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος 5-10 tn, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες στην περιοχή. Ο κ. Μαντάς τόνισε ότι η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και των δύο δήμων με κατάλληλα μέσα είναι κρίσιμη για την άμεση ανταπόκριση στα συμβάντα και την αποτελεσματική προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή διαπίστωση ότι η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια αποτελεί προτεραιότητα και προϋπόθεση για την ουσιαστική θωράκιση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις ολοένα και πιο έντονες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ο κ. Μαντάς σε δηλώσεις του τόνισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των παραπάνω ζητημάτων και να διεκδικεί λύσεις με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της Μεσσηνίας και την ασφάλεια των κατοίκων της.