Χρυσομάλλης στη Βουλή: “Η εθνική άμυνα δεν ενισχύεται με ιδεοληψίες και χαϊδέματα λαϊκισμού” (βίντεο)

Όπως σημείωσε, αναφερόμενος στην αναβάθμιση του σώματος των υπαξιωματικών, σε όλους τους σοβαρούς στρατούς του κόσμου οι υπαξιωματικοί είναι η ραχοκοκαλιά της επιχειρησιακής λειτουργίας και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. «Στον αμερικανικό στρατό οι αξιωματικοί διδάσκονται ότι η λύση κάθε προβλήματος απαιτεί την εξειδίκευση των υπαξιωματικών. Οι υπαξιωματικοί παρέχουν την απαραίτητη και αναντικατάστατη σύνδεση μεταξύ της καθοδήγησης της διοίκησης και της επιτυχούς εκτέλεσης της αποστολής. Από την άλλη, η απουσία σώματος υπαξιωματικών στον ισραηλινό στρατό έχει ως αποτέλεσμα οι διοικητές του να πρέπει να μικροδιαχειρίζονται τις μονάδες τους από τα μετόπισθεν ως την πρώτη γραμμή».

Το νομοσχέδιο σέβεται τον ρόλο των υπαξιωματικών, αναβαθμίζει την εκπαίδευσή τους, αυξάνει τις αμοιβές τους στο πλαίσιο του εφικτού, τους δίνει σαφές πλαίσιο αρμοδιότητας μέσα στον κορμό της διοίκησης και παράλληλα, μια δομημένη και ουσιαστική δυνατότητα να εισαχθούν στο σώμα των αξιωματικών, με βάση τα προσόντα τους και τις ανάγκες των μονάδων. Σε κανέναν στρατό δεν προάγεται ο υπαξιωματικός στο σώμα των αξιωματικών χωρίς εξέταση, εκτίμηση των προσόντων του και χωρίς να υφίσταται η οργανική ανάγκη, μόνο και μόνο γιατί συμπλήρωσε χρόνο υπηρεσίας. «Επιλέξαμε και σωστά να υπάρχει μεταβατικό διάστημα και θα το δούμε και στην πορεία κύριε Υπουργέ, μήπως χρειαστεί να το επεκτείνουμε σε διάρκεια» ανέφερε, απευθυνόμενος στον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

«Το να καταγγέλλεις τα πάντα είναι πολιτική δειλία, γιατί είναι εύκολο να καταγγέλλεις, δύσκολο να κυβερνάς. Και είναι ακόμη δυσκολότερο να παίρνεις αποφάσεις για την άμυνα της πατρίδας σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Αναρωτιέμαι αν γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Τουρκία, η οποία προχώρησε στην ανωτατοποίηση των στρατιωτικών σχολών της το 2016. Το 2025 για 4.000 θέσεις νέων αξιωματικών και υπαξιωματικών οι αιτήσεις έφτασαν τις 67.0000! Αντιλαμβάνεστε το νούμερο; Απέναντι σε αυτό το «έθνος στρατιώτη», όπως αρέσκονται αυτοί να αυτοαποκαλούνται, εμείς αναλωνόμαστε αν θα μπορούν οι υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τις σχολές να γίνουν όλοι αξιωματικοί.».

Επιλέγουμε για πρώτη φορά να καταστήσουμε τη θητεία ουσιαστική εμπειρία εθνικής ευθύνης, με πραγματική εκπαίδευση και με ενεργή εφεδρεία. Διότι θέλουμε η συνταγματική υποχρέωση κάθε Έλληνα στην πατρίδα να μην είναι μια τιμωρητική διαδικασία ή χαμένος χρόνος όπως τον αντιλαμβάνονται σήμερα κάποιοι, αλλά αντίθετα να συντελεί τον σκοπό της. Σε κάθε σύγχρονο στρατό η εκπαίδευση και η εφεδρεία αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος. Το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς αυτήν. Η Φινλανδία το ίδιο. «Η θητεία δεν είναι τιμωρία, είναι συμμετοχή στην άμυνα της πατρίδας. Και όποιος το ξεχνά αυτό ας αναρωτηθεί αν πραγματικά κατανοεί τι σημαίνει κυριαρχία, ανεξαρτησία και αποτροπή.».

«Η Ελλάδα πάντοτε υπήρξε υπέρμαχος και υποστηρικτής του διεθνούς δικαίου. Οι πρόσφατες εξελίξεις, όμως, αποδεικνύουν η επίκληση του διεθνούς δικαίου είναι καλό να συνοδεύεται από την παρουσία ισχυρών και αποτρεπτικών ενόπλων δυνάμεων, αλλιώς είναι ανεπαρκής. Για εμάς, η πατριωτική ευθύνη δεν μετριέται με ντεσιμπέλ, μετριέται με αποφάσεις. Και η απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε είναι αν θα εξοπλίσουμε την Ελλάδα με στρατό σύγχρονο, επαγγελματικό και αξιόπιστο. Η ΝΔ αντιμετωπίζει την άμυνα ως θεμέλιο εθνικής κυριαρχίας. Και ας είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις σημαίνει ειρήνη. Η ασφάλεια της χώρας απαιτεί συνέπεια, μνήμη και ευθύνη. Εμείς επιλέγουμε τη συνέπεια. Επιλέγουμε να θωρακίσουμε την Ελλάδα με σοβαρότητα και σχέδιο. Γιατί η άμυνα της πατρίδας δεν ανήκει σε κυβερνήσεις, ανήκει στην ιστορία, στο παρόν και το μέλλον του ελληνικού έθνους.», κατέληξε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.