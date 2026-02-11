Ερώτηση Χαρίτση για αποζημιώσεις των πληγέντων από την κακοκαιρία

Την άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας και τη θέσπιση σαφούς χρονοδιαγράμματος για τους ελέγχους και τις αποζημιώσεις των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία στη Μεσσηνία, ζητεί με ερώτησή του στη Βουλή, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και Βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κι Εσωτερικών.

Ο Αλ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι “η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τη Μεσσηνία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές, ενώ ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα με τις καταστροφές να εντοπίζονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας, καθώς και σε κοινότητες των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Δυτικής Μάνης και Τριφυλίας”.

Σημειώνει πως “την ίδια στιγμή αρκετές περιοχές έχουν ήδη κηρυχθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι προβλέψεις για νέες βροχοπτώσεις εντείνουν την ανησυχία των κατοίκων και των αγροτών, καθώς το έδαφος και τα υδατορέματα παραμένουν κορεσμένα και σε οριακή κατάσταση”.

Με την ερώτηση του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ζητεί συγκεκριμένες απαντήσεις από τους συναρμόδιους υπουργούς για το πότε θα ολοκληρωθούν οι επιτόπιοι έλεγχοι από τον ΕΛΓΑ και τα αρμόδια κλιμάκια, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα καταβολής των αποζημιώσεων μέσω ΕΛΓΑ και κρατικής αρωγής, καθώς και αν προβλέπεται η ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών με πρόσθετο προσωπικό και πόρους, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Τέλος, ο Αλ. Χαρίτσης θέτει ζήτημα πρόσθετων μέτρων που οφείλει να λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στη Μεσσηνία, ενόψει και της αυξημένης πιθανότητας νέων έντονων καιρικών φαινομένων.