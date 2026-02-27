Ερώτηση Χαρίτση σε Γεωργιάδη για παθολογικές κλινικές

“Η οριακή λειτουργία των Παθολογικών Κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, λόγω της απαράδεκτης υποστελέχωσης, καθώς και η επιβολή πρόσθετων εφημεριών και καθεστώτος «εντέλλεσθε», συνιστούν σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ιατρικό προσωπικό”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας και πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης σε ερώτησή του προς τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη.

Και καλεί το υπουργείο “να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη και πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων παθολόγων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας”.

Οπως επισημαίνεται, ο Αλ. Χαρίτσης στην ερώτησή του “αναδεικνύει την οριακή και επικίνδυνη κατάσταση, που έχει διαμορφωθεί στις Παθολογικές Κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας”. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφέρει ότι “σύμφωνα με καταγγελίες του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας, η Β’ Παθολογική Κλινική λειτουργεί σήμερα με μόλις δύο ειδικευμένες ιατρούς, οι οποίες καλούνται να καλύψουν το σύνολο των 24ωρων εφημεριών, σε συνθήκες συνεχούς υπερεργασίας, περιορισμένων ημερών ανάπαυσης και συσσωρευμένων αδειών. Παρά τις προειδοποιήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου φέρεται να προχώρησε στην επιβολή πρόσθετων εφημεριών με καθεστώς «εντέλλεσθε», υποχρεώνοντας τις ιατρούς να υπερβούν – όπως καταγγέλλεται – τα όρια ασφαλούς και νόμιμης εργασίας. Η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση προς την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον χρόνο εργασίας των ιατρών, αλλά και ως προς τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας”. Ο Αλ. Χαρίτσης υπογραμμίζει ότι “η εύρυθμη λειτουργία των Παθολογικών Κλινικών ενός δευτεροβάθμιου νοσοκομείου δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασικό πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδίως σε έναν νομό με αυξημένες ανάγκες και ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως η Μεσσηνία”. Mε την ερώτησή του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ζητεί σαφείς απαντήσεις από τον υπουργό Υγείας σχετικά με τον αριθμό των εγκεκριμένων και καλυμμένων οργανικών θέσεων παθολόγων, τον μέσο αριθμό εφημεριών ανά ιατρό τα τελευταία δύο έτη, τη νομιμότητα της επιβολής υπερεφημέρευσης με «εντέλλεσθε», καθώς και το εάν έχει υπάρξει σχετική έγκριση ή κατεύθυνση από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια ή το υπουργείο. Τέλος, καλεί το υπουργείο Υγείας “να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη και πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων παθολόγων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και αξιοπρεπής λειτουργία των Κλινικών, προς όφελος των πολιτών και των εργαζομένων στο ΕΣΥ”.