Ο Μαντάς υπέρ της επιστολικής ψήφου (βίντεο)

«Η ψήφος είναι ο πιο ουσιαστικός δεσμός των αποδήμων με την πατρίδα», τόνισε κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να ενισχύει αυτή τη σχέση με πράξεις.

Διατύπωσε επίσης τη σαφή του θέση υπέρ της καθολικής δυνατότητας επιστολικής ψήφου και για τις βουλευτικές εκλογές, υπογραμμίζοντας συνολικά τον ισχυρά θεσμικό χαρακτήρα του υπό συζήτηση νομοθετήματος. «Δεν πρόκειται για συγκυριακές ρυθμίσεις, αλλά για ουσιαστικές υποχρεώσεις της Πολιτείας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η Βουλή καλείται να σταθεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα απέναντι σε ζητήματα που αγγίζουν την ποιότητα της ίδιας της Δημοκρατίας μας.

Κατά την ομιλία του ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ότι η διευκόλυνση των αποδήμων δεν αποτελεί παραχώρηση, αλλά ανταπόκριση σε ένα διαχρονικό αίτημα του ελληνισμού της διασποράς. Η Ελλάδα, όπως σημείωσε, οφείλει να άρει πρακτικά εμπόδια που επί χρόνια καθιστούσαν δυσχερή τη συμμετοχή των πολιτών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, διατηρώντας ωστόσο ενεργό και ουσιαστικό δεσμό με την πατρίδα. «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να εξαρτάται από τη γεωγραφία», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η ισότητα της ψήφου οφείλει να είναι ουσιαστική και όχι τυπική.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μεσσήνιος βουλευτής πραγματοποίησε ιδιαίτερη αναφορά στον στρατηγικό ρόλο του απόδημου ελληνισμού για τη χώρα, επισημαίνοντας ότι αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για την εθνική οικονομία, την παιδεία, τον πολιτισμό και τη διπλωματία. Οι Έλληνες του εξωτερικού λειτουργούν ως γέφυρες συνεργασίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ενίσχυσης της διεθνούς εικόνας της χώρας, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό δίκτυο που ενισχύει την πατρίδα σε πολλαπλά επίπεδα. «Ο απόδημος ελληνισμός είναι στρατηγικό κεφάλαιο που οφείλουμε να διαφυλάξουμε», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ως εκπρόσωπος μιας περιφερειακής ενότητας με έντονη μεταναστευτική ιστορία, γνωρίζει άμεσα τι σημαίνει για μια οικογένεια της ελληνικής περιφέρειας να έχει μέλη στο εξωτερικό που, παρά την απόσταση, διατηρούν ζωντανό τον δεσμό με τον τόπο τους.

Όσον αφορά στην καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, ο κ. Μαντάς επισήμανε ότι η εμπειρία από τις πρόσφατες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε πως η χώρα διαθέτει τις αναγκαίες δικλείδες ασφαλείας ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τόσο η μυστικότητα όσο και η ακεραιότητα της ψήφου. «Η επιστολική ψήφος είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην τεχνολογία, τη διοικητική οργάνωση και το θεσμικό μας πλαίσιο», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η οργανωτική και τεχνική επάρκεια που επιδείχθηκε επιτρέπει στην Πολιτεία να προχωρήσει με σίγουρα βήματα, επιβεβαιώνοντας ότι η διευκόλυνση της συμμετοχής μπορεί να συνυπάρχει με απόλυτη θεσμική διασφάλιση.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Περικλής Μαντάς τόνισε ότι αποτελεί χρέος της Βουλής να διευρύνει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, επισημαίνοντας ότι κάθε βήμα προς την καθολικότερη συμμετοχή ενισχύει τη δημοκρατική λειτουργία. «Η διεύρυνση της συμμετοχής είναι πράξη εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία μας», υπογράμμισε, καλώντας το Σώμα να ανταποκριθεί με θεσμική ωριμότητα και εθνική ευθύνη σε μια μεταρρύθμιση που επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα, όπου υπάρχει Έλληνας, παραμένει παρούσα.