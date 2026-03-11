Ο Χαρίτσης για τις επιδοτήσεις σπουδαστών ΣΑΕΚ/ ΙΕΚ

“Οι πολυετείς καθυστερήσεις πληρωμών επιδοτήσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΣΑΕΚ/ ΙΕΚ θέτουν ζητήματα διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και ορθής διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων”, τονίζουν ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης και βουλευτές του κόμματος, σε ερώτησή τους προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Ο πρόεδρος και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς επισημαίνουν ότι, “όπως προκύπτει από σωρεία σχετικών καταγγελιών σε ολόκληρη τη χώρα, πολλοί σπουδαστές σε όλη την χώρα παραμένουν απλήρωτοι ακόμη και δύο έως τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης, παρότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι καθυστερήσεις καταγράφονται κυρίως σε περιοχές της περιφέρειας και της νησιωτικής Ελλάδας, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για άνιση μεταχείριση, ενώ από τα αρμόδια υπουργεία δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε δεσμευτική απάντηση”.

Οι βουλευτές του κόμματος σημειώνουν ότι “η μη καταβολή της επιδότησης δημιουργεί οικονομική ασφυξία σε οικογένειες που βασίζονται στην προβλεπόμενη αποζημίωση, ενώ παράλληλα εγείρει ζήτημα διαφάνειας ως προς τη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων. Επιπλέον, υπενθυμίζουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για ακόμη μία περίπτωση, κατά την οποία το όνομα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνδέεται με ζητήματα κακοδιαχείρισης πόρων”.

Με την ερώτηση ζητούνται “εξηγήσεις για τους λόγους των καθυστερήσεων, ο αριθμός των απλήρωτων σπουδαστών πανελλαδικά, καθώς και σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την άμεση καταβολή των εκκρεμών επιδοτήσεων”.