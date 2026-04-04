Μαντάς και ΣΥΚΙΚΗ στη Βουλή: “Αναγκαία η άμεση αναδιάρθρωση συκεώνων”

Τη σημασία της στοχευμένης στήριξης της συκοκαλλιέργειας, μέσω της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης των γερασμένων συκεώνων, καθώς και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των υγιών συνεταιριστικών σχημάτων, ανέδειξε η παρουσία της ΣΥΚΙΚΗΣ στη χθεσινή συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρωτογενή τομέα, κατόπιν πρωτοβουλίας του βουλευτή Περικλή Μαντά.

Με παρέμβαση του κ. Μαντά, κλήθηκε να συμμετάσχει ένας από τους πλέον ιστορικούς και υγιείς συνεταιρισμούς της χώρας, προκειμένου να παρουσιάσει τεκμηριωμένα τις θέσεις του για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα. Κατά την τοποθέτησή του, ο διευθυντής της ΣΥΚΙΚΗΣ, Γιώργος Αγγελόπουλος, ανέδειξε τη σημασία της οργανωμένης παραγωγής «από το χωράφι έως το ράφι», με έμφαση στην καθετοποιημένη διαχείριση, την επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών και την εξωστρέφεια, στοιχεία που επιτρέπουν στους συνεταιρισμούς να διεισδύουν με επιτυχία σε διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν με σαφήνεια τα κρίσιμα προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας, όπως η ερήμωση της υπαίθρου και η έλλειψη κινήτρων για την προσέλκυση νέων παραγωγών, η έλλειψη εργατικών χεριών, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και η ανάγκη υλοποίησης σύγχρονων αρδευτικών έργων. Αναδείχθηκε επίσης το καίριο ζήτημα με τους μικρούς κλήρους στην Ελλάδα και τον αντίστοιχο κατακερματισμό των παραγωγικών δυνάμεων, αντί για την ανάπτυξη περισσότερων και υγιέστερων συλλογικών σχημάτων, με σύγχρονη λειτουργία και αποτελεσματική οργάνωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της γήρανσης των συκεώνων. Όπως προέκυψε τόσο από την αναλυτική παρουσίαση του κ. Αγγελόπουλου όσο και από τις διευκρινιστικές ερωτήσεις που έθεσε ο κ. Μαντάς, καθίσταται πλέον επιτακτική και άμεση η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης του φυτικού κεφαλαίου. Πρόκειται για μια παρέμβαση ζωτικής σημασίας, που δεν αφορά απλώς την ενίσχυση της παραγωγής, αλλά συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της συκοκαλλιέργειας και την ενίσχυση της εξαγωγικής δυναμικής του προϊόντος.

Σε τοποθέτησή του για το θέμα αυτό, ο Μεσσήνιος βουλευτής επιπλέον υπογράμμισε ότι «όταν οι ίδιοι οι παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί καταθέτουν τεκμηριωμένες προτάσεις, η Πολιτεία οφείλει να ανταποκρίνεται με συγκεκριμένες πολιτικές», επισημαίνοντας και αυτός από την πλευρά του ότι η αναδιάρθρωση των συκεώνων συνιστά πλέον μέτρο επιβίωσης για τον κλάδο.