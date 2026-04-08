Βολές Χαρίτση κατά της κυβέρνησης: “Εικόνα εγκατάλειψης στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας”

“Aεροδρόμιο Καλαμάτας κάθε χρόνο και χειρότερα”, επισημαίνει ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και κατηγορεί την κυβέρνηση για την εικόνα εγκατάλειψης και προχειρότητας του Αεροδρομίου, “που δεν προσβάλλει μόνο τους επισκέπτες της Πελοποννήσου, αλλά υπονομεύει συνολικά την αξιοπιστία και τη διεθνή εικόνα της χώρας”.

Συγκεκριμένα, ο Αλ. Χαρίτσης αναφέρει:

“Οι ντροπιαστικές εικόνες χάους και ταλαιπωρίας που καταγράφηκαν χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» αποτελούν μία ακόμη απόδειξη της πλήρους αποτυχίας της κυβέρνησης να διαχειριστεί αποτελεσματικά ακόμη και τις πιο κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Εκατοντάδες ξένοι επισκέπτες αναγκάστηκαν να περιμένουν επί ώρες υπό συνθήκες συνωστισμού, χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ακόμη και χωρίς τη δυνατότητα προμήθειας πόσιμου νερού, εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα μας και πλήττοντας την εικόνα του ελληνικού τουρισμού.

Η κυβέρνηση, παρά τους διαρκείς πανηγυρισμούς για τις τουριστικές επιδόσεις της χώρας, αποδεικνύεται πλήρως ανέτοιμη να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις απαιτήσεις ενός τέτοιας εμβέλειας αεροδρομίου. Οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, σε συνδυασμό με υποδομές που δεν ανταποκρίνονται καν στις σύγχρονες ανάγκες, δημιουργούν εικόνα διάλυσης σε μία από τις βασικές πύλες εισόδου της Πελοποννήσου.

Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την επικοινωνιακή διαχείριση και να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της. Αν αυτή η εικόνα εγκατάλειψης και προχειρότητας παρουσιάζεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας ήδη από τις αρχές της τουριστικής περιόδου, είναι εύλογο να ανησυχούμε σοβαρά για το τι θα ακολουθήσει το καλοκαίρι, στο αποκορύφωμά της.

Πρόκειται για μια εικόνα που δεν προσβάλλει μόνο τους επισκέπτες της Πελοποννήσου, αλλά υπονομεύει συνολικά την αξιοπιστία και τη διεθνή εικόνα της χώρας”.