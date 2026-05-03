Χαρίτσης για Φιλιατρινό φράγμα: “Και επίσημα μνημείο κυβερνητικής ανεπάρκειας”

Εξηγεί πως “η απάντηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσα στις 30 Μαρτίου στην Βουλή των Ελλήνων για το Φιλιατρινό Φράγμα, αποτυπώνει με σαφήνεια την πραγματικότητα: ένα κρίσιμο δημόσιο έργο θα παραμείνει ανενεργό και τα επόμενα χρόνια, ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής αδράνειας”.

Ο Αλ. Χαρίτσης σημειώνει ότι “οκτώ χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος και έπειτα από αλλεπάλληλες εξαγγελίες, υποσχέσεις και «επικαιροποιήσεις» σχεδίων, από διαφορετικές ηγεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η κυβέρνηση παραδέχεται ότι η λειτουργία του μετατίθεται ουσιαστικά έως το 2029. Η απάντηση του υπουργείου δεν παρέχει καμία ουσιαστική εξήγηση για τις καθυστερήσεις. Αντί για σαφή ανάληψη πολιτικών ευθυνών και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, παραπέμπει από υπηρεσία σε υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας την απουσία συντονισμού, σχεδιασμού και λογοδοσίας εκ μέρους της κυβέρνησης για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον τόπο μας.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες της Μεσσηνίας συνεχίζουν να επιβαρύνονται με τεράστιο ενεργειακό κόστος για γεωτρήσεις και ιδιωτικές λύσεις άρδευσης, ενώ ένα έργο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ -που θα μπορούσε να αρδεύει περισσότερα από 30.000 στρέμματα καλλιεργειών- παραμένει ανεκμετάλλευτο”.

Τέλος, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς επισημαίνει: “Η πραγματικότητα είναι απλή: Η κυβέρνηση της Ν.Δ. είναι ανίκανη να ολοκληρώσει τα απαραίτητα συνοδευτικά έργα ενός φράγματος που έχει ήδη κατασκευαστεί, αφήνοντας τη Μεσσηνία να περιμένει πάνω από μια δεκαετία την πλήρη αξιοποίηση ενός έργου που θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά την τοπική αγροτική οικονομία”.