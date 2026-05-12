Μαντάς: “Διασφαλισμένη χρηματοδότηση για το Μιναγιώτικο φράγμα”

Πλήρως διασφαλισμένη είναι η χρηματοδότηση για το Μιναγιώτικο φράγμα μέσω εθνικών πόρων και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μετά τη μεταφορά του έργου στο Ειδικό Πρόγραμμα ΣΔΙΤ.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται εντός του 2026, η κατασκευαστική περίοδος προσδιορίζεται για τη διετία 2027-2028, ενώ η έναρξη λειτουργίας της κρίσιμης αυτής υποδομής για τη Μεσσηνία εκτιμάται εντός του 2029.

Ακολουθεί ολόκληρη η παρέμβαση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του βουλευτή Περικλή Μαντά:

«Με αφορμή τις πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις και τις αντίστοιχες τοποθετήσεις σχετικά με την πορεία του Μιναγιώτικου φράγματος, είναι σημαντικό η κοινωνία της Μεσσηνίας να έχει πρόσβαση σε έγκυρη, ουσιαστική και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις και το τι πραγματικά σημαίνουν τα νέα δεδομένα για την υλοποίηση του έργου.

Με βάση τις τελευταίες αποφάσεις, η κυβέρνηση προχώρησε στη μεταφορά του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) σε νέο πλαίσιο χρηματοδότησης μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ. Η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά σε καμία περίπτωση "βήμα προς τα πίσω". Αντίθετα, αποτελεί μια ουσιαστική κίνηση θωράκισης του έργου, καθώς το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο δημιουργήθηκε ακριβώς για να εξασφαλίσει τη συνέχιση σημαντικών έργων υποδομής χωρίς τις ασφυκτικές χρονικές πιέσεις που επιβάλλουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το νέο πλαίσιο διασφαλίζει τη δημόσια συμμετοχή στο έργο, την κάλυψη της κατασκευαστικής συμβολής, η οποία αρχικά προβλεπόταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και την αποδέσμευση του έργου από την αυστηρή προθεσμία ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα ζητήματα που αφορούν απαλλοτριώσεις ή άλλες απαιτούμενες διαδικασίες, περιορίζοντας σημαντικά τον κίνδυνο καθυστερήσεων.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το Μιναγιώτικο; Το έργο δεν ακυρώνεται. Αντίθετα, η χρηματοδότησή του θεωρείται πλέον πλήρως διασφαλισμένη μέσω εθνικών πόρων και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η διαδικασία προχωρά κανονικά και η σύμβαση με τον προσωρινό ανάδοχο αναμένεται να υπογραφεί το προσεχές διάστημα, καθώς επιλύθηκαν οι εκκρεμότητες που σχετίζονταν με το χρηματοδοτικό σκέλος του έργου. Με απλά λόγια, το κράτος επέλεξε να καλύψει την κατασκευή του έργου με εθνικούς πόρους, προκειμένου να μη χαθεί λόγω των στενών ευρωπαϊκών προθεσμιών.

Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου, με βάση τα έως τώρα δεδομένα και τη νέα χρηματοδοτική δομή, διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Υπογραφή σύμβασης: Εντός του 2026.

Οριστικοποίηση μελετών: 6-10 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης (2027).

Προπαρασκευαστικές εργασίες και απαλλοτριώσεις: παράλληλα με την εξέλιξη των μελετών.

Κατασκευαστική περίοδος: 2027-2028.

Έναρξη λειτουργίας: εντός του 2029.

Διάρκεια ΣΔΙΤ: 25 έτη, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και της συντήρησης.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι, παρότι η απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης αρχικά δημιούργησε εύλογες ανησυχίες, η ένταξή του στο Ειδικό Πρόγραμμα ΣΔΙΤ προσφέρει πλέον ένα σημαντικά πιο ρεαλιστικό και ασφαλές πλαίσιο υλοποίησης. Το έργο αποκτά περισσότερο χρόνο, ισχυρότερες διασφαλίσεις και καλύτερες προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, χωρίς τον κίνδυνο προχειροτήτων που θα δημιουργούσαν οι ασφυκτικές προθεσμίες του 2026.

Το Μιναγιώτικο φράγμα δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη δημόσιο έργο. Είναι μια κρίσιμη υποδομή για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της συνολικής αναπτυξιακής προοπτικής της Μεσσηνίας. Η ολοκλήρωσή του αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον τόπο και ένα έργο που η Μεσσηνία περιμένει εδώ και πολλά χρόνια».