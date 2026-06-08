Πρόταση Λαμπρόπουλου δοθεί το όνομα του Γ. Σουφλιά στο Τρίπολη – Καλαμάτα

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Λαμπρόπουλος χαρακτηρίζει τον Γιώργο Σουφλιά πολιτικό που συνέδεσε το όνομά του με τα μεγάλα οδικά έργα τα οποία άλλαξαν την Ελλάδα και τη Μεσσηνία, επισημαίνοντας ότι υπήρξε πρωταγωνιστής στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών υποδομών.

Όπως αναφέρει, ο εκλιπών προγραμμάτισε, μελέτησε, δημοπράτησε και ξεκίνησε τις εργασίες του αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης – Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής οδού της Καλαμάτας, ενώ συνέβαλε και στην αποκατάσταση της Τσακώνας μετά την κατάρρευσή της.

Παράλληλα, σημειώνει ότι επί υπουργίας Γιώργου Σουφλιά χρηματοδοτήθηκε η μελέτη του οδικού άξονα Καλαμάτας – Πύλου – Μεθώνης, ο οποίος χαρακτηρίστηκε έργο εθνικής σημασίας, ενώ είχαν προχωρήσει οι διαδικασίες για τον οδικό άξονα Κορίνθου – Πατρών – Πύργου – Τσακώνας.

Ο υφυπουργός αναφέρεται επίσης στη συμβολή του πρώην υπουργού στην κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής σε όλη τη χώρα, όπως η Ιόνια Οδός, η Εγνατία Οδός και ο άξονας Αθήνας – Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι η Μεσσηνία «τον ευγνωμονεί για τον ασφαλή και σύγχρονο δρόμο που απογείωσε οικονομικά την Καλαμάτα και τον νομό».

«Προτείνω να δοθεί το όνομά του στον αυτοκινητόδρομο Τρίπολης – Καλαμάτας, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά του», τονίζει ο κ. Λαμπρόπουλος.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, επισημαίνοντας ότι είχε την τιμή να συνδέεται μαζί του με προσωπική φιλία, ενώ απευθύνει συλλυπητήρια στην οικογένειά του.