Χαρίτσης για τη νέα ΚΑΠ: “Κυβερνητικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα”

“Κυβερνητικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και ψεύτικες προσδοκίες για τη νέα ΚΑΠ και το μέλλον των αγροτών”, επισημαίνουν ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης και άλλοι 6 ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς (Γιάννης Δραγασάκης, Μερόπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ”, με ερώτησή τους προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά.

Η ερώτηση για τη νέα ΚΑΠ και τα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν για τη χρηματοδότηση και το μέλλον του αγροτικού κόσμου, όπως αναφέρεται, έρχεται σε συνέχεια πρόσφατης δήλωσης του αρμόδιου υπουργού πως θα εξασφαλίσει “πάνω από 20 δισ. ευρώ για τους Έλληνες αγρότες”, κατά την επόμενη εξαετία.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές σημειώνουν πως “οι δεσμευμένοι πόροι που προβλέπονται για την Ελλάδα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ ανέρχονται σε περίπου 14,6 δισ. ευρώ, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από το συνολικό ύψος των πόρων που διατέθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, οι οποίοι ανέρχονται σε 19,3 δισ. ευρώ και επιπλέον στον νέο σχεδιασμό ενσωματώνονται χρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις που μέχρι σήμερα χρηματοδοτούνταν από διαφορετικούς πυλώνες της ΚΑΠ, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τη μελλοντική επάρκεια των διαθέσιμων πόρων”.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι “η πραγματικότητα που βιώνει ο αγροτικός κόσμος απέχει σημαντικά από την εικόνα αισιοδοξίας που παρουσιάζει η κυβέρνηση, με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, τα προβλήματα λειτουργίας του συστήματος ενισχύσεων, τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υφίστανται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την αδυναμία πολλών παραγωγών να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος παραγωγής, καθώς και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση κρίσιμων επενδυτικών προγραμμάτων, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, τα προγράμματα Μεταποίησης και τις δράσεις στήριξης των Νέων Αγροτών, να δημιουργούν έντονη ανασφάλεια για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα”.

Με βάση τα παραπάνω και με το δεδομένο ότι “μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο διαπραγμάτευσης, ούτε έχει δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένος οδικός χάρτης διαβούλευσης με τους αγροτικούς φορείς, τους συνεταιρισμούς, τις περιφέρειες και τους παραγωγικούς οργανισμούς της χώρας για τη νέα ΚΑΠ και επειδή η νέα ΚΑΠ θα καθορίσει το επίπεδο στήριξης του αγροτικού εισοδήματος, την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής υπαίθρου”, οι βουλευτές απευθύνουν στον υπουργό τα παρακάτω ερωτήματα:

“1. Ποια ακριβώς είναι τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξασφαλίσει

άνω των 20 δισ. ευρώ για τον αγροτικό τομέα κατά τη νέα προγραμματική περίοδο; 2. Ποιο μέρος του παραπάνω ποσού αφορά δεσμευμένους πόρους της νέας ΚΑΠ και ποιο αφορά δυνητικούς πόρους από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 3. Ποια είναι η επίσημη εθνική θέση της χώρας στις διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ και ποιες συγκεκριμένες τροποποιήσεις διεκδικεί η ελληνική κυβέρνηση επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 4. Έχει καταρτιστεί ολοκληρωμένο εθνικό διαπραγματευτικό πλαίσιο για τη νέα ΚΑΠ; Αν ναι, προτίθεται το υπουργείο να το δημοσιοποιήσει και να το θέσει σε δημόσια διαβούλευση; 5. Πώς προτίθεται η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η ενδεχόμενη ενοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και η μείωση των δεσμευμένων πόρων δεν θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συρρίκνωση της στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και των επενδύσεων στην ελληνική ύπαιθρο;”.