Μαντάς στη Βουλή: “Η ανάπτυξη να διαχέεται σε όλη την κοινωνία”

«Η οικονομική πολιτική κρίνεται στην πράξη — από το αν ο πολίτης νιώθει ασφάλεια, αν ο επαγγελματίας μπορεί να σταθεί όρθιος και να σχεδιάσει το αύριο, αν η μικρή επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Και τελικά κρίνεται από το αν η ανάπτυξη διαχέεται σε όλη την κοινωνία». Αυτό τόνισε στην Ολομέλεια της Βουλής ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και τις νέες ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος και τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά εργαλείο για την επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στην κοινωνία, με δίκαιο, στοχευμένο και παραγωγικό τρόπο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις διατάξεις που αφορούν την πραγματική οικονομία και ειδικότερα τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συνολικά την αγορά, επισημαίνοντας ότι το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία.

Όπως τόνισε, οι νέες ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς διευρύνουν ουσιαστικά την πρόσβαση σε χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη μείωση του ελάχιστου ύψους οφειλών από 10.000 σε 5.000 ευρώ, σημειώνοντας ότι αυτή η αλλαγή αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα για την ελληνική περιφέρεια και ειδικά για τη Μεσσηνία, όπου η τοπική οικονομία στηρίζεται κυρίως σε μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και σε 72 δόσεις προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, τονίζοντας ότι δίνεται πολύτιμος χρόνος στις επιχειρήσεις για να ανασυνταχθούν, να οργανωθούν και να παραμείνουν βιώσιμες. Ωστόσο, σημείωσε ότι η αποτελεσματικότητα του μέτρου πρέπει να επανεξεταστεί σύντομα. Όπως επισήμανε, η υποχρέωση ρύθμισης όλων των μεταγενέστερων οφειλών από το 2023, σε συνδυασμό με την ανάγκη κάλυψης των τρεχόντων εξόδων, δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, καθιστώντας δυσκολότερη την ουσιαστική αξιοποίηση της νέας ρύθμισης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μαντάς στη νέα δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με την αποπληρωμή του 25% της οφειλής και τη ρύθμιση του υπολοίπου, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να δίνει λειτουργική διέξοδο σε όσους αποδεδειγμένα επιλέγουν τον δρόμο της συνέπειας και της αποπληρωμής. Στην ίδια κατεύθυνση, χαιρέτισε την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ, ως μία ουσιαστική παρέμβαση που ενισχύει την οικονομική ασφάλεια και τη σταθερότητα για χιλιάδες πολίτες και επαγγελματίες.

Ο Μεσσήνιος βουλευτής στάθηκε επίσης στην ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεων στο θεσμικό πλαίσιο, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις με άμεσο ανακουφιστικό αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, πρότεινε τη θέσπιση ακατάσχετου εταιρικού λογαριασμού για βασικές λειτουργικές δαπάνες, όπως μισθοδοσία, ενοίκια και ενεργειακές υποχρεώσεις, επισημαίνοντας ότι η καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης δεν μπορεί να τελεί υπό καθεστώς διαρκούς αβεβαιότητας.

Παράλληλα, έθεσε την ανάγκη επανένταξης σε ρυθμίσεις δόσεων για περιπτώσεις αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, αναγνωρίζοντας ότι η οικονομική ζωή δεν είναι πάντοτε προβλέψιμη και απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία. Επιπλέον, πρότεινε την καθιέρωση ανώτατου πλαφόν στις προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, ώστε να αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη διόγκωση χρεών που οδηγεί πολλές επιχειρήσεις σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς και μία πιο αναλογική αντιμετώπιση των προστίμων σε περιπτώσεις υποδηλωμένης εργασίας, με στόχο την αποκατάσταση στρεβλώσεων και αδικιών.

Τέλος, ξεχωριστή ήταν η αναφορά του στο ζήτημα της τεκμαρτής φορολόγησης των επαγγελματιών, τονίζοντας την ανάγκη συνολικής επανεξέτασης του μέτρου, ώστε το φορολογικό πλαίσιο να είναι πιο δίκαιο και περισσότερο προσαρμοσμένο στην πραγματική οικονομική δυνατότητα κάθε επαγγελματία, χωρίς να υπονομεύεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

«Το πραγματικό στοίχημα είναι μια οικονομία πιο ανθεκτική, πιο δίκαιη και πιο παραγωγική. Μια οικονομία όπου η συνέπεια ανταμείβεται και η προσπάθεια αποκτά πραγματική προοπτική», σημείωσε ο κ. Μαντάς κλείνοντας την ομιλία του.