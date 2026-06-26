Χαρίτσης κατά Πιερρακάκη για το θέμα των δανειοληπτών

Τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη επικρίνει δριμύτατα για το θέμα των δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης. Εκτιμά πως στοχεύει στην προστασία των funds κι επισημαίνει ότι οφείλει απαντήσεις, που θα τις δώσει, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτησή του.

Ειδικότερα, ο Αλ. Χαρίτσης σημειώνει: “Ο κ. Πιερρακάκης με την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ του «ποιώ την ανάγκη φιλοτιμία» και του «πώς θα προστατεύσω funds και servicers».

Ας είμαστε ειλικρινείς: Η χθεσινοβραδινή νομοθετική ρύθμιση ούτε ρυθμίζει ούτε προσθέτει κάτι προς όφελος των δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη σε σχέση με το διατακτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Μια απόφαση σαφής και ξεκάθαρη που περιλαμβάνει και την αναδρομικότητα.

Ο υπουργός Οικονομικών ανακάλυψε θέματα «αρρύθμιστα» ή που έχρηζαν ερμηνείας, προκειμένου να εμφανιστεί ως αναγκαία μια νομοθετική ρύθμιση με στόχο – όπως είχε δηλώσει εξαρχής – την «ευστάθεια του συστήματος». Δηλαδή την προστασία των funds.

Έτσι, στην κατατεθείσα τροπολογία προβλέπεται για παράδειγμα ότι αποκλείονται από την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης του ΑΠ οφειλέτες που με συνέπεια έχουν εξοφλήσει και ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις τους, αλλά και οφειλέτες που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις μη νόμιμες και υπέρογκες χρεώσεις των Τραπεζών με αποτέλεσμα να χάσουν τις ρυθμίσεις τους.

Με λίγα λόγια, ο υπουργός Οικονομικών νομιμοποιεί αυτό που το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ως μη νόμιμο, προς όφελος Τραπεζών και funds!

Πέρα, λοιπόν, από τις επικοινωνιακές κορώνες του υπουργείου Οικονομικών και ολοκλήρου του

προπαγανδιστικού μηχανισμού της κυβέρνησης, που έχει επιδοθεί σε οργανωμένη επικοινωνιακή εκστρατεία για να παρουσιάσει τη νομοθετική ρύθμιση ως «κέρδος» για τους οφειλέτες, μια απλή ανάγνωσή της καταδεικνύει την αγωνία της κυβέρνησης να προστατεύσει τα συμφέροντα των funds και να μηδενίσει το επιχειρηματικό τους ρίσκο.

Ο υπουργός Οικονομικών οφείλει απαντήσεις. Και θα κληθεί να τις δώσει στη Βουλή, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτησή μου”.