Ικανοποίηση Χρυσομάλλη για την παράταση των “Εξοικονομώ”

Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την παράταση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου, με την ημερομηνία αυτή να είναι οριστική, δεδομένης της ολοκλήρωσης όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Χαίρομαι που το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισάκουσε τα αιτήματα του τεχνικού κόσμου, όπως εκφράστηκαν μέσα από τα παραρτήματα του ΤΕΕ καθώς και τις δικές μας κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και προχώρησε στην παράταση των προγραμμάτων “Εξοικονομώ” έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ημερομηνία που, με δεδομένη την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα είναι οριστική. Εκτιμώ πως αυτό το χρονικό διάστημα επαρκεί για την ολοκλήρωση όσων έργων βρίσκονται ακόμα σε φάση υλοποίησης, σε κάθε περίπτωση όμως και σε συνεργασία με το παράρτημα Πελοποννήσου του ΤΕΕ, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη των προγραμμάτων “Εξοικονομώ” και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε εκ νέου, για να αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία και με το Υπουργείο τυχόν νέα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν», ανέφερε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.