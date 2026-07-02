Μαντάς σε Ζαχαράκη για τη στελέχωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος σχετικά με τη στελέχωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και των παραρτημάτων της, δεσμεύτηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, κατόπιν επικοινωνίας που είχε μαζί της ο βουλευτής Περικλής Μαντάς.

Το ζήτημα σχετίζεται με την πρόσφατη υπουργική απόφαση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας για την τριετία 2026–2029, βάσει της οποίας προβλέπονται μόλις δύο αποσπάσεις για την Καλαμάτα.

Ο περιορισμένος αριθμός των δύο αποσπασμένων εκπαιδευτικών έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς δημιουργούσε σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια στελέχωσης της Βιβλιοθήκης και την απρόσκοπτη συνέχιση του πολύπλευρου έργου της, το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις φιλαναγνωσίας, εργαστήρια, συνεργασίες με σχολικές μονάδες και ευρύτερες πολιτιστικές πρωτοβουλίες σε ολόκληρη τη Μεσσηνία.

Ιδιαίτερη ανησυχία καταγράφηκε στην Τριφυλία και ειδικότερα στα Φιλιατρά, καθώς το Παιδικό Παράρτημα Τριφυλίας, που λειτουργεί ως παράρτημα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν ιδιαίτερα σημαντικό πυλώνα δημιουργικής μάθησης, γνώσης και πολιτισμού για τα παιδιά της περιοχής. Η πιθανότητα υποστελέχωσής του θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τη λειτουργία του και τη συνέχιση των εκπαιδευτικών του δράσεων.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας αποτελεί έναν από τους πλέον ενεργούς και δυναμικούς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Μεσσηνίας, με διαρκή παρουσία στην προώθηση της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής μάθησης. Μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεργασιών, έχει διαμορφώσει ένα ζωντανό περιβάλλον γνώσης και πολιτισμού, το οποίο επεκτείνεται και στα παραρτήματά της, ενισχύοντας την πρόσβαση των τοπικών κοινωνιών σε ποιοτικές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υπηρεσίες.

Κατά την επικοινωνία τους, η υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν άμεσα οι απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε τόσο η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας όσο και τα παραρτήματά της να ενισχυθούν με επιπλέον προσωπικό. Από την πλευρά του, ο κ. Μαντάς ευχαρίστησε την υπουργό για την άμεση ανταπόκρισή της και ανέφερε ότι «η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας και το Παιδικό Παράρτημα Τριφυλίας επιτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη νέα γενιά της Μεσσηνίας. Η άμεση ανταπόκριση του υπουργείου και η δρομολόγηση επιπλέον αποσπάσεων αποτελούν θετική εξέλιξη, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση αυτού του πολύτιμου έργου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».