Χαρίτσης για προβλήματα σε σχολεία της Καλαμάτας

“Σοβαρά προβλήματα στις σχολικές υποδομές της Καλαμάτας – Απαιτούνται άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, σε ερώτησή του προς τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο.

Ερώτηση, όπως αναφέρει, “σχετικά με τα σοβαρότατα προβλήματα που εμφανίζουν οι υποδομές πληθώρας σχολικών μονάδων στην Καλαμάτα, με τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς αλλά και όλη την τοπική κοινωνία να βιώνουν συνθήκες εγκατάλειψης από το κεντρικό κράτος”.

Ο Αλ. Χαρίτσης παρατηρεί ότι “η οποιαδήποτε μετάθεση ευθυνών στην αυτοδιοίκηση, χωρίς τη μεταφορά των απαραίτητων επιπρόσθετων πόρων, είναι παρελκυστική, ενώ παράλληλα καταγράφονται ανάγκες για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, τις οποίες το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών δεν φαίνεται να έχει καν στις προτεραιότητές του”.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Υποδομών στην Καλαμάτα, όπου η Ένωση Γονέων της πόλης προέβη σε συμβολική διαμαρτυρία παραδίδοντας και σχετικό υπόμνημα, σημειώνει: “Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα προβλήματα που καταγράφουν οι γονείς, κάνοντας λόγο για εξωτερικούς χώρους υγιεινής, που υποχρεώνουν τα νήπια να μετακινούνται εκτός

αιθουσών, ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ανεπαρκείς και περιορισμένους χώρους διδασκαλίας, απουσία στεγασμένου χώρου προαυλισμού, έλλειψη αυτόνομων παροχών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, καθώς και προβληματισμούς σχετικά με την παλαιότητα των

λυόμενων κατασκευών, την ενεργειακή τους επάρκεια και τα μέτρα πυρασφάλειας. Οι δε πληροφορίες περί εγκατάστασης επιπλέον λυόμενων αιθουσών στον ίδιο χώρο προκαλούν εύλογη ανησυχία αλλά και αγανάκτηση, καθώς, αντί να δρομολογείται η οριστική επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, φαίνεται να διαιωνίζεται μια κατάσταση προσωρινότητας εις βάρος των μαθητών”.

Ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί από τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν εάν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της σωρείας προβλημάτων στις σχολικές μονάδες της Καλαμάτας, μετά και την ενημέρωσή τους από την Ένωση Γονέων και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου Νηπιαγωγείου.

Συνεχίζοντας, ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς εάν υπάρχει σχεδιασμός και χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων για να αντιμετωπιστούν κατ’ αρχάς οι ανάγκες στέγασης των σχολικών μονάδων που φιλοξενούνται ακόμα σε λυόμενες αίθουσες και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Τέλος, ζητεί να διευκρινιστεί, εάν έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες έλεγχος της καταλληλότητας, της στατικής επάρκειας, της πυρασφάλειας και της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων λυόμενων εγκαταστάσεων και ποια είναι τα πορίσματα των ελέγχων.