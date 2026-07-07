Συνάντηση Λαμπρόπουλου με το σωματείο «Φάρος Τυφλών της Ελλάδος»

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ακόμη ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Αρίστος Περρής, ο Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Σωτήρης Νικολακόπουλος και οι συνοδοί του σωματείου Παναγιώτα Μαριόλη και Γεωργία Μήλα.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκε η δυνατότητα συνεργασίας των παραγωγικών εργαστηρίων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα η προμήθεια προϊόντων για τις ανάγκες των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Ο κ. Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο και την προσφορά του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, για την απασχόληση και κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με οπτική αναπηρία και τόνισε ότι, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια συνεργασίας και απορρόφησης προϊόντων. Από το 1946, ο «Φάρος Τυφλών της Ελλάδος» εστιάζει στην επαγγελματική αποκατάσταση, τη δια βίου μάθηση και τη στήριξη των ολικά και μερικώς βλεπόντων συνανθρώπων μας.

Μέσα από τα παραγωγικά εργαστήρια του σωματείου, προσφέρεται όχι μόνο εργασία, αλλά και αξιοπρέπεια σε άτομα με οπτική αναπηρία, παράγοντας μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που στηρίζουν όχι μόνο την αυτονομία, αλλά και την ασφάλειά τους.