Παρουσία Λαμπρόπουλου τα εγκαίνια της «Επανόδου» στα Χανιά

Παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλου εγκαινιάστηκε την περασμένη Τετάρτη στα Χανιά το νέο παράρτημα της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ», με σκοπό τη στήριξη και την επανένταξη στην κοινωνία, όσων αποφυλακίζονται από τα σωφρονιστικά καταστήματα.

Ο κ. Λαμπρόπουλος σε δηλώσεις του ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στη λειτουργία του παραρτήματος στα Χανιά «η “Επάνοδος” στηρίζει όσους αποφυλακίζονται, τους δίνει μεροκάματο, διαμονή, εισιτήρια, σίτιση, μέχρι και νομικές συμβουλές. Με αυτόν τον τρόπο τους επανεντάσσουμε ομαλά στην κοινωνία και μειώνουμε την πιθανότητα να στραφούν πάλι στο έγκλημα».

Παράλληλα, κάλεσε την εκκλησία, την Περιφέρεια, τον Δήμο, το επιμελητήριο να συνεισφέρουν όλοι μαζί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για επανένταξη των αποφυλακισμένων, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «η δημιουργία αυτών των γραφείων είναι προσκλητήριο αγάπης και προσφοράς για την κοινωνία».

Συναντήσεις στην Κρήτη

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Κρήτη ο κ. Υφυπουργός συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής Αρίστο Περρή, επισκέφθηκε τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, όπου τον υποδέχθηκαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου.

Στη συνέχεια, ο κ. Λαμπρόπουλος μετέβη στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Αγιάς Χανίων και στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων και, αφού ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση των Καταστημάτων, συναντήθηκε με σωφρονιστικούς υπαλλήλους και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και όλα όσα έχουν γίνει, μέχρι στιγμής, από το Υπουργείο και την Κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό του Σωφρονιστικού Συστήματος και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων.