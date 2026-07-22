Ο Μαντάς για αύξηση προϋπολογισμού για αγροτική οδοποιία

Για τη Μεσσηνία χρηματοδοτούνται συνολικά 13 έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 7,07 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του βουλευτή Περικλή Μαντά, ο αρχικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανερχόταν σε περίπου 65 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια αυξήθηκε στα 194 εκατ. ευρώ μέσω υπερδέσμευσης πόρων. Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των προσφυγών, ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώθηκε στα 242 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτώντας συνολικά 446 επιλέξιμες πράξεις.

Για τη Μεσσηνία εντάσσονται τρία έργα στον Δήμο Οιχαλίας, τέσσερα στον Δήμο Τριφυλίας, τέσσερα στον Δήμο Πύλου - Νέστορος και δύο στον Δήμο Μεσσήνης.

Σε δήλωσή του, ο βουλευτής Περικλής Μαντάς επισημαίνει ότι η νέα αύξηση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει πως υπήρχε πραγματική ανάγκη να διατεθούν πρόσθετοι πόροι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν περισσότερα ώριμα έργα αγροτικής οδοποιίας. Παράλληλα, τονίζει ότι η συνεχής ενίσχυση των αγροτικών υποδομών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, τη μείωση του κόστους, τη στήριξη των ανθρώπων της παραγωγής και την αναπτυξιακή προοπτική των αγροτικών περιοχών.