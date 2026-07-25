Αντιπροσωπεία βουλευτών από Τυνησία υποδέχθηκε ο Χρυσομάλλης

Αντιπροσωπεία βουλευτών από την Τυνησία υποδέχθηκε ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Τυνησίας, στο πλαίσιο διήμερης επίσημης επίσκεψης τους στην Αθήνα.

Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τον αντιπρόεδρο της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Λαού της Τυνησίας Ανουάρ Μαρζούκι, τον βουλευτή και πρόεδρο της Επιτροπής Γενικής Νομοθεσίας Φάουζι Νταάς και το μέλος βουλευτή Νούρα Σαμπράκ, καθώς και την εισηγήτρια της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων βουλευτή Ντόχα Σέλμι.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι Τυνήσιοι βουλευτές συναντήθηκαν με την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και συνεδρίασαν από κοινού με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας Ελλάδας Τυνησίας, παρουσία της Πρέσβεως της Τυνησίας. Ο Μίλτος Χρυσομάλλης κατά την τοποθέτησή του έδωσε έμφαση στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Τόνισε ότι η κοινοβουλευτική διπλωματία συνιστά πολύτιμο εργαλείο ενίσχυσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα όταν αυτή αναπτύσσεται μεταξύ χωρών που επιδεικνύουν βούληση για αξιοποίηση της στρατηγικά καίριας γεωγραφικής τους θέσης και σημείωσε ότι Ελλάδα και Τυνησία αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Δικαίου.

Σημαντικό ρόλο στις σχέσεις των δύο κρατών διαδραματίζει και η οικονομική συνεργασία τους, με το εμπορικό ισοζύγιο να είναι ιδιαίτερα θετικό για την Ελλάδα, σε επίπεδο εξαγωγών. Ο Μίλτος Χρυσομάλλης τόνισε τις σημαντικές προοπτικές οικονομικής συνεργασίας που διανοίγονται στους τομείς της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των κατασκευών και των υποδομών, της ναυτιλίας, της διαχείρισης λιμένων, των μεταφορών και των logistics, της αγροτοδιατροφής, του τουρισμού και της φαρμακοβιομηχανίας, ζητώντας από την πλευρά της Τυνησίας βελτίωση των διαδικασιών που δυσχεραίνουν την επιχειρηματικότητα.

Τέλος, επανέλαβε τη σταθερή ελληνική υποστήριξη στην ενίσχυση των σχέσεων της Τυνησίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδεικνύοντας παράλληλα και τη σταθερή ελληνική θέση για τη μείωση των εισαγωγών τυνησιακού ελαιολάδου στις χώρες της Ε.Ε..

Η διήμερη επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Τυνησίας στη Βουλή των Ελλήνων, ολοκληρώθηκε με τη συνάντησή τους με τον Α’ αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη, παρουσία του Μίλτου Χρυσομάλλη, κατά την οποία επαναβεβαιώθηκε η βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων των δύο κρατών και των δύο κοινοβουλίων.