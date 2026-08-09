Φιέστα της κυβέρνησης και οι παραγωγοί σε απόγνωση

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην ΑΑΔΕ για την παρουσίαση της νέας εφαρμογής του ΟΣΔΕ είναι απαράδεκτη.

Η κυβέρνηση κατέρριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, και τώρα μας παρουσιάζει ως «μεταρρύθμιση» την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες.

Οι παραγωγοί περίμεναν την έναρξη των αιτήσεων από την άνοιξη. Η κυβέρνηση ακολούθησε διαδοχικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις, με τελευταία εκείνη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα μέσα Ιουνίου. Τελικά, φτάσαμε στις αρχές Αυγούστου για να στηθεί ακόμη μία επικοινωνιακή φιέστα. Πανηγυρίζουν κρύβοντας μας πως έχουν καταστήσει τη χώρα μας ουραγό στην Ευρώπη.

Επτά χρόνια τώρα, κάθε χρόνο και χειρότερα. Φέτος, εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι καλούνται, μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, να διορθώσουν σφάλματα και να ολοκληρώσουν τους απαραίτητους ελέγχους.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ ορίζει ότι μόνο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να συμπεριληφθούν στην προκαταβολή του Οκτωβρίου, ενώ όσες υποβληθούν αργότερα παραπέμπονται για πληρωμή έως το τέλος Νοεμβρίου. Άραγε, θα καταφέρει η κυβέρνηση να τηρήσει έστω και μία ημερομηνία αυτή τη φορά;

Η κυβέρνηση σπατάλησε πολύτιμο χρόνο και τώρα μεταφέρει στους αγρότες το κόστος της δικής της καθυστέρησης, περιορίζοντας ασφυκτικά τα περιθώρια για ελέγχους και διορθώσεις και θέτοντας σε κίνδυνο την έγκαιρη πληρωμή τους.

Την ίδια στιγμή, αποκαλύπτεται αυτό που η κυβέρνηση απέκρυπτε επιμελώς: ότι ο ελληνικός Οργανισμός Πληρωμών παρέμεινε για 18 ολόκληρους μήνες σε καθεστώς αναστολής διαπίστευσης, προτού αυτή αποκατασταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται πλέον ακόμη και από την ίδια την κυβέρνηση.

Το παράδοξο είναι πως όταν καθυστερεί το κράτος, διοργανώνονται φιέστες. Όταν καθυστερεί ο αγρότης, επιβάλλονται ποινές.

Το ΠΑΣΟΚ απαιτεί εδώ και τώρα:

▪️ πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής, χωρίς τεχνικά προβλήματα,

▪️ επαρκή χρόνο για ελέγχους, διορθώσεις και οριστικοποίηση των αιτήσεων,

▪️ προστασία των παραγωγών από κάθε οικονομική συνέπεια που οφείλεται στην κυβερνητική καθυστέρηση,

σαφές, δεσμευτικό και δημόσιο χρονοδιάγραμμα ελέγχων και πληρωμών.

Όσες φιέστες κι αν κάνει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας είχαμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθισης αγροτικών ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ, με προνομιούχους τους ημετέρους και μεγάλα θύματα τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.