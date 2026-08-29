Ερωτήσεις Χαρίτση για ΕΛΓΑ και Ιχνηλασιμότητα

Δύο κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για τον εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ και την εφαρμογή του Agro-Verify και του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας συνυπέγραψε ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, μαζί με ανεξάρτητους αριστερούς βουλευτές, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Στην πρώτη ερώτηση, προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι βουλευτές αναφέρονται στην πολυετή καθυστέρηση της αλλαγής του Κανονισμού του ΕΛΓΑ. Όπως επισημαίνουν, από το 2019 έχουν διατυπωθεί επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση.

Οι βουλευτές ζητούν να διευκρινιστεί γιατί δεν τηρήθηκαν οι προηγούμενες δεσμεύσεις, ποια είναι πλέον η συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης και αν έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίοι πόροι για αυξημένες αποζημιώσεις και νέες ασφαλιστικές καλύψεις. Υπογραμμίζουν παράλληλα ότι οι ανάγκες των παραγωγών εντείνονται εξαιτίας της κλιματικής κρίσης και της μεγαλύτερης συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η δεύτερη ερώτηση αφορά την πορεία υλοποίησης του Agro-Verify και του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας. Το σύστημα παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2026 ως εργαλείο αντιμετώπισης των παράνομων «ελληνοποιήσεων», με ψηφιακή ταυτότητα για κάθε παρτίδα αγροτικών προϊόντων, στην οποία θα καταγράφονται μεταξύ άλλων η ποικιλία, η χώρα και η γεωγραφική ζώνη παραγωγής.

Ο Αλέξης Χαρίτσης και οι υπόλοιποι βουλευτές ζητούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη λειτουργία του Agro-Verify, στοιχεία για το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας και τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και διασφαλίσεις ώστε το σύστημα να μην επιβαρύνει διοικητικά και ψηφιακά τους μικρούς παραγωγούς.