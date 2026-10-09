Ο Μαντάς στη διακομματική για τον αγροτικό τομέα (βίντεο)

Για την ανάγκη η ολοκλήρωση των εργασιών της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρωτογενή τομέα να αποτελέσει την αρχή μιας νέας πορείας και όχι το τέλος μιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας, τοποθετήθηκε ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς στην καταληκτική συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο κ. Μαντάς στάθηκε ιδιαίτερα στο πόρισμα της πλειοψηφίας, το οποίο περιλαμβάνει 185 συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση τόσο των άμεσων προβλημάτων όσο και των βαθύτερων διαρθρωτικών αδυναμιών του ελληνικού πρωτογενούς τομέα. Όπως σημείωσε, η κλιματική κρίση, το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι επιζωοτίες, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η δημογραφική γήρανση της υπαίθρου συνθέτουν ένα νέο περιβάλλον, που δεν αφήνει περιθώρια για αποσπασματικές παρεμβάσεις ή πολιτικές ασκήσεις επί χάρτου και καθιστούν αναγκαίες άμεσες κινήσεις στήριξης από την πλευρά της Πολιτείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μαντάς τόνισε ότι η μακροπρόθεσμη στρατηγική δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για άμεση στήριξη του παραγωγού. «Ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στήριξη του εισοδήματος, έγκαιρη καταβολή αποζημιώσεων, αποτελεσματικούς ελέγχους στην αγορά και δραστική αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων.

Από την άλλη πλευρά, στο πεδίο των βασικών διαρθρωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, ο βουλευτής Μεσσηνίας στάθηκε ιδιαίτερα στον κατακερματισμό της γης, τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, τις νέες κλιματικές συνθήκες και τη λειψυδρία, κάνοντας λόγο επίσης για τεχνολογικό και εκπαιδευτικό χάσμα, απώλεια αξίας στην αλυσίδα διανομής, αυξημένο κόστος παραγωγής και επενδυτική υστέρηση. «Αυτά τα επτά προβλήματα δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Αλληλοτροφοδοτούνται και δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο μειωμένης παραγωγικότητας, χαμηλής προστιθέμενης αξίας και περιορισμένης ανταγωνιστικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Μαντάς υπογράμμισε την ανάγκη για ειλικρινή αυτοκριτική του πολιτικού συστήματος, επισημαίνοντας ότι διαχρονικά δεν κατέστη δυνατό να διαμορφωθεί ένας συνεκτικός και μακροπρόθεσμος εθνικός σχεδιασμός για την πρωτογενή παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε προτάσεις του πορίσματος, όπως η Ελληνική Τράπεζα Γης και οι ιδιωτικοί αναδασμοί, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η Τράπεζα Νερού, η δημιουργία Εθνικού Δικτύου Ανταλλακτηρίων Τιμών Αγροτικών Προϊόντων, ο Εθνικός Χάρτης Αγρονομικής Ζωνοποίησης, η αναδιοργάνωση των δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και η ψηφιακή αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα.

«Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ»

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Μεσσηνία, ο κ. Μαντάς σημείωσε ότι ο τοπικός αγροτικός κόσμος δεν ζητά θαύματα, αλλά «εθνική στρατηγική, σταθερούς κανόνες και ξεκάθαρη στοχοθεσία», ώστε προϊόντα με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, όπως το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και η επιτραπέζια ελιά, αλλά και τα σύκα, η σταφίδα, το καρπούζι, η πατάτα και τα κηπευτικά, να μπορούν να στηρίξουν ακόμη περισσότερο την τοπική και εθνική οικονομία.

Κλείνοντας, ο βουλευτής Μεσσηνίας ανέδειξε τη μεγάλη σημασία που έχει ο πρωτογενής τομέας για τις τοπικές κοινωνίες μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, τονίζοντας ότι η γεωργία αποτελεί παραγωγική βάση της χώρας, πυλώνα της δημογραφικής αντοχής της ελληνικής περιφέρειας, αλλά και μέρος της εθνικής ασφάλειας και της διατροφικής επάρκειας. «Το ζητούμενο δεν είναι να προσθέσουμε ακόμη μία έκθεση στο αρχείο της Βουλής. Είναι να μετατρέψουμε τη διάγνωση σε πολιτική πράξη. Να στηρίξουμε σήμερα τον παραγωγό που δοκιμάζεται και, ταυτόχρονα, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε ο παραγωγός του αύριο να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς και ανταγωνιστικά από τη γη του», υπογράμμισε.